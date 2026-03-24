Auto w rowie. Nastolatek walczy o życie, pijany kierowca w areszcie

Limanowa (Małopolska) Źródło: Google Earth

Było po godzinie 3 w nocy z 17 na 18 marca, gdy w miejscowości Skrzydlna niedaleko Limanowej rozległ się głośny huk. Jego przyczyną okazał się samochód, który z impetem wjechał do rowu, zatrzymując się na boku. W pojeździe znajdowało się trzech nastolatków.

Do wypadku doszło w miejscowości Skrzydlna Źródło: małopolska policja

Kierowca był pijany

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni kierujący pojazdem marki Ford, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Kierujący był nietrzeźwy - badanie wykazało 1,2 promila alkoholu w organizmie" - poinformowała w komunikacie limanowska policja.

Po wypadku do szpitala trafiło dwóch nastolatków. Jeden z nich doznał poważnych obrażeń ciała. Wciąż znajduje się w stanie zagrażającym życiu.

Jak przekazała policja, w piątek 20 marca sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-letniego kierowcy na dwa miesiące.

Opracował Bartłomiej Plewnia /tok