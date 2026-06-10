Sandomierz Jechali na drzwiach samochodu. Nagrał ich monitoring Anna Winiarska |

Kierowca złamał szereg przepisów Źródło wideo: KPP Sandomierz Źródło zdj. gł.: KPP Sandomierz

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O sytuacji świętokrzyska policja poinformowała w środę. Nagranie przekazały policjantom służby obsługujące monitoring miejski.

"Analiza nagrań wykazała, że kierujący nie stosował się do obowiązujących znaków drogowych, w tym nakazu jazdy w określonym kierunku. Ponadto wyprzedził inny pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego" – czytamy w komunikacie świętokrzyskiej policji.

Pasażerowie wychylali się niebezpiecznie przez okna Źródło zdjęcia: KPP Sandomierz

Przyjął mandat i punkty

Problem stanowiło też zachowanie pasażerów Audi. "Pasażerowie podróżujący na tylnej kanapie podczas jazdy siedzieli na drzwiach pojazdu oraz wychylali się przez otwarte okna, narażając swoje zdrowie i życie, tym samym stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa" – podaje policja.

Kierowca został wezwany do komendy policji. Przyznał się do zarzucanych mu wykroczeń i przyjął mandat w wysokości 1950 zł oraz 35 punktów karnych.

Kierowca złamał szereg przepisów Źródło: KPP Sandomierz