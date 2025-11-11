"Wyprzedzał na czołówkę", pięcioro rannych

Trzy samochody zderzyły się w Ryczówku pod Olkuszem Źródło: KW PSP w Krakowie

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 13 w miejscowości Ryczówek w gminie Klucze.

Pięć osób rannych

Jak poinformował tvn24.pl kpt. Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, na drodze wojewódzkiej nr 791, łączącej Klucze z Zawierciem, zderzyły się trzy samochody osobowe.

Zderzenie trzech samochodów w Ryczówku pod Olkuszem Źródło: KW PSP w Krakowie

- Poszkodowanych zostało pięć osób, wszystkie dorosłe - przekazał Ciepły.

W miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja: 44-latek wyprzedzał na czołówkę

Jak przekazała nam podinsp. Katarzyna Cisło, oficer prasowa małopolskiej policji, według wstępnych ustaleń sprawcą wypadku miał być 44-letni kierowca hondy.

Zderzenie trzech samochodów w Ryczówku pod Olkuszem Źródło: KW PSP w Krakowie

- 44-latek wyprzedzał inny pojazd na łuku drogi i uderzył czołowo w nadjeżdżającego z naprzeciwka fiata pandę. W konsekwencji fiat dachował. Honda uderzyła też w jadącego również z naprzeciwka, za pandą, volkswagena borę - powiedziała nam Cisło.

Kierujący pandą 23-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem. Jego stan jest poważny. Do szpitala trafił też 44-letni kierowca hondy, który jednak nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. Policjanci zbadali go na miejscu alkomatem. - Z badania wynikało, że mężczyzna ten może być pod wpływem alkoholu. Drugiego pomiaru nie przeprowadzono. W szpitalu 44-latkowi zostanie pobrana krew do badań - przekazała rzeczniczka małopolskiej policji.

Do szpitala trafiły także trzy osoby z volkswagena. Nie wiemy, w jakim są stanie.

Droga w miejscu wypadku była początkowo zablokowana. Około godziny 15.30 przejazd został udrożniony, nie ma tam już utrudnień.

