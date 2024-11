Osiem mieszkań, które do niedawna były pustostanami, zostało przekazanych miastu Kraków przez Habitat for Humanity. Organizacja prowadzi projekt Społeczna Agencja Najmu, w ramach którego lokale mają trafiać do osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

Koszt remontu ośmiu mieszkań wyniósł około 900 tys. złotych i został pokryty przez rząd Szwajcarii i agencję ONZ ds. uchodźców (UNHCR) w ramach projektu "Działania na rzecz integracji społecznej i ekonomicznej, wzmocnienia oraz zapewnienia osobom uchodźczym dostępu do mieszkalnictwa społecznego". W związku z tym cztery lokale trafią do krakowian, a cztery do uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.

Symboliczne przekazanie mieszkań miastu odbyło się w piątek.

Lokale mają trafiać do osób najbardziej potrzebujących wsparcia TVN24

Wiceprezydentka Krakowa Maria Klaman wyjaśniła, że "mieszkania zostaną oddane na zasadach czynszu gminnego". – Chciałabym też zapewnić, że politykę mieszkaniową w Krakowie będziemy mocno wspierać programami społecznymi. Te programy pomogą mieszkańcom w trudniejszej sytuacji, by odnajdywali się lepiej i sprawniej na rynku pracy – mówiła Klaman.

- Każde mieszkanie, które może przysłużyć się mieszkańcom, jest świętem – podkreśliła.

"Ceny najmu w Krakowie rosną"

Na razie nie wiadomo, kiedy i ile kolejnych mieszkań zostanie przekazanych mieszkańcom. W Krakowie nie funkcjonuje na razie Społeczna Agencja Najmu – decyzja, czy dojdzie do jej utworzenia, ma zapaść w przyszłym roku.

- W Krakowie dołączyliśmy do koalicji Pustostany na Mieszkania i złożyliśmy projekty remontów pustostanów do Banku Gospodarstwa Krajowego. W budżecie miasta założyliśmy fundusze na remonty pustostanów, wiem także, że radni klubu lewicowego będą zgłaszali swoje poprawki do budżetu właśnie na takie remonty – mówiła wiceprezydentka w rozmowie z tvn24.pl.

Klaman przypomniała, że "zasób mieszkaniowy Krakowa, jeśli chodzi o mieszkania których właścicielem jest miasto, wynosi zaledwie trzy procent". – To najmniej z miast metropolitalnych, a ceny najmu w Krakowie rosną i są drugie po Warszawie – zwróciła uwagę.

Co z najmem krótkoterminowym?

Nasza rozmówczyni, pytana czy planuje podejmować jakieś kroki w związku z najmem krótkoterminowym w mieście potwierdziła, że "planuje się nim zająć".

- Niedawno byłam w Dubrowniku, spotkałam się tam z panem prezydentem, który zrobił bardzo wiele dobrego, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy – powiedziała. W marcu tego roku tylko około 30 proc. mieszkań w zabytkowej części Dubrownika była zajęta przez miejscowych, reszta była przeznaczona pod najem krótkoterminowy. W związku z tym władze miasta zdecydowały się na radykalne kroki i wstrzymały wydawanie nowych pozwoleń na wynajem mieszkań położonych w obszarze zabytkowego starego miasta. Ponadto zapowiedziały wykup części mieszkań i zaoferowanie ich przede wszystkim młodym rodzinom w ramach przystępnej umowy 10-letniego najmu.

- Ostatnio zakupiliśmy dwa mieszkania, które wcześniej były przeznaczone na krótkoterminowy wynajem. To oznacza, że te mieszkania można obecnie wynająć po znacznie niższej niż rynkowa cenie. Teraz planujemy wykup całego budynku z pięcioma mieszkaniami. Do tej pory przeznaczonymi pod wynajem, a w przyszłości będą służyły za miejsce do mieszkania pięciu różnym rodzinom - mówił Mato Frankovic, burmistrz Dubrownika.

Remont pustostanów

Kraków zakwalifikował się do realizacji projektu w ramach Społecznej Agencji Najmu jako jedna z kilku gmin w Polsce. Konkurs dla gmin został ogłoszony w marcu tego roku.

Prace rozpoczęły się w lipcu, a zakończyły w październiku. Objęły one mieszkania znajdujące się m.in. w Podgórzu, Nowej Hucie i na Azorach.

Remont gminnych pustostanów odbył się w ramach Społecznej Agencji Najmu (SAN), projektu organizowanego przez fundację Habitat for Humanity Poland. Polega on na sfinansowaniu i remoncie lokali z zasobu mieszkaniowego miasta, które następnie są przekazywane na wynajem osobom potrzebującym wsparcia.

W marcu br. fundacja Habitat for Humanity Poland ogłosiła konkurs dla gmin zainteresowanych utworzeniem na swoim terenie Społecznej Agencji Najmu. Wybrano trzy gminy, które zakwalifikowały się do doradztwa przy tworzeniu projektu SAN oraz dwie, w których przeprowadzone będą remonty lokali właśnie na potrzeby tego programu. Kraków, w wyniku złożonego wniosku, został wybrany do udziału w obu częściach konkursu. Doradztwo polegało na współpracy i przygotowaniu projektu SAN, natomiast remont objął osiem mieszkań gminnych, które wskazało miasto.

Autorka/Autor:wini/tok

Źródło: tvn24.pl / PAP