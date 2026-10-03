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Kraków

Ruszyły jesienne redyki. Owce wracają z podhalańskich hal

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Owce w dolinie Chochołowskiej
Owce łączące się podczas jesiennego redyku w Kluszkowcach (wideo z 17.10.2022 roku)
Źródło wideo: Bartłomiej Jurecki
Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
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W pierwszą sobotę października na Podhalu ruszyły jesienne redyki. Bacowie sprowadzają owce z górskich hal. Sezon pasterski zakończy się oficjalnie siódmego listopada.

Pierwsze redyki zaplanowano na sobotę, odbywają się między innymi w Ochotnicy Górnej, Spytkowicach, Obidzy w gminie Łącko oraz Rabce.

Z kolei w niedzielę w Witowie u wylotu Doliny Chochołowskiej odbędzie się Polaniarski Osod na Siwej Polanie, którego uczestnicy zobaczą zejście owiec z Hali oraz widowisko przygotowane przez zespół regionalny. Tego samego dnia tradycyjny redyk wyruszy z okolic Polany Szymoszkowej w Zakopanem.

Kolejne wydarzenia zaplanowano na następne tygodnie. 10 października w Szczawnicy baca Andrzej Majerski poprowadzi kierdel owiec ulicami miasta. Tego samego dnia w Koninkach odbędzie się zakończenie sezonu pasterskiego w Gorcach.

Owce w okolicach Rusinowej Polany
Owce w okolicach Rusinowej Polany
Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Baca poprowadzi tysiąc owiec

11 października redyk zawita do Nowego Targu. Swoje stado tysiąca owiec poprowadzi baca Józef Klimowski. Będzie to jeden z najdłuższych jesiennych redyków w regionie - owce z Beskidu Niskiego będą przez kilka dni przemieszczały się w kierunku Nowego Targu.

Tego samego dnia odbędzie się kolejny widowiskowy redyk w Zakopanem. O godzinie 11.30 przy bacówce w Kuźnicach rozpocznie się przemarsz stada prowadzonego przez bacę Stanisława Staszela-Furtka i juhasów. Owce były wypasane m.in. na Polanie Kuźnickiej i Kalatówkach.

Trasa będzie prowadziła z Kuźnic przez Koziniec i Bachledzki Wierch. Około godziny 12.30 redyk dotrze w okolice kościoła salwatorianów na Antałówce, gdzie w związku z odpustem zaplanowano poświęcenie owiec. Następnie stado przejdzie przez Bachledzki Wierch w kierunku Suchego w gminie Poronin.

- Początek lata był deszczowy, ale tej wodzie trzeba oddać sprawiedliwość - trawa się dobrze napiła i później pięknie rosła. Sierpień mieliśmy słoneczny, a wrzesień też nas zaskoczył, bo w poprzednich latach o tej porze zdarzały się już przymrozki. Owce miały się czym najeść, dawały dobre mleko, więc i oscypki wyszły takie, jak trzeba - powiedział baca Stanisław Staszel-Furtek, oceniając sezon.

Organizatorzy zakopiańskiego redyku apelują do widzów o zachowanie bezpieczeństwa. Proszą m.in., aby nie przyprowadzać na wydarzenie własnych psów, nie głaskać ani nie dokarmiać owiec i psów pasterskich, nie wchodzić między zwierzęta oraz nie utrudniać pracy juhasom i osobom zabezpieczającym przemarsz. Ze względu na dobro zwierząt organizatorzy proszą także o unikanie głośnych dźwięków. Redyk rozpocznie się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie obowiązuje zakaz lotów dronami. Na pozostałym terenie lot dronem musi być zgłoszony organizatorowi i zarejestrowany w aplikacji DroneTower zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Owce w dolinie Chochołowskiej
Owce w dolinie Chochołowskiej
Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

IV Wypas Kulturowy

17 października zaplanowano tradycyjny redyk bacy Jana Gruszki w Dzianiszu. Tego dnia redyk zawita także do Kluszkowiec, gdzie odbędzie się impreza IV Wypas Kulturowy. Centralnym punktem uroczystego pochodu będzie łączenie owiec baców - braci Leśnickich.

Następnie wyruszy kilkudniowy i ponad 60-kilometrowy redyk bacy Krzysztofa Bachledy-Curusia ze Skawicy do Poronina.

24 października odbędzie się jeden z ostatnich pochodów owiec pod Tatrami – redyk braci Hyrczyków. Stado wyruszy z Baligówki koło Czarnego Dunajca do Starego Bystrego.

Jesienny sezon pasterski w regionie zakończy się 7 listopada - wtedy zaplanowano ostatni tegoroczny, wielki redyk w Lipnicy Wielkiej na Orawie, znany jako "Orawski Osod na Wołoskim Szlaku". Swoje stado poprowadzi baca Andrzej Lassak "Bioły".

Redyk, czyli jesienne zejście owiec z hal, jest tradycyjnym zakończeniem sezonu pasterskiego. Wypas owiec na górskich halach rozpoczyna się zwykle wiosną, a jesienią stada wracają do miejscowości, z których wyruszyły na wypas. Zakończeniu sezonu towarzyszą obrzędy i spotkania mieszkańców oraz turystów

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
TatryPodhaleowceGóry
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