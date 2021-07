Zostawił brata na poboczu i odjechał. Ten miał zawał, dzięki świadkom szybko trafił do szpitala

Mieszkaniec gminy Oświęcim wiózł samochodem swojego nietrzeźwego brata. Gdy ten powiedział, że jest mu niedobrze, zostawił go przy ulicy. Okazało się, że miał zawał. Dzięki szybkiej reakcji świadków trafił do szpitala.

Zarzut za nieudzielnie pomocy bratu

Chory mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Policja zaczęła szukać kierowcy, który go porzucił. - Po kilku godzinach mundurowi ustalili, że poszukiwany pojazd należy do 42-letniego mieszkańca gminy Oświęcim. Funkcjonariusze zastali go w miejscu zamieszkania. Z jego relacji wynikało, że rano podwoził do Oświęcimia swego nietrzeźwego brata. Gdy ten oświadczył, że jest mu niedobrze, wysadził go z auta i odjechał – powiedziała Jurecka.