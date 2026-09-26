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Znaleźli pociski z II wojny światowej. Ewakuowali szkołę i przedszkole

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Niewybuchy przy szkole w Nowym Sączu
Niewybuchy przy szkole w Nowym Sączu
Źródło wideo: Małopolska policja
Źródło zdj. gł.: Małopolska policja
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Podczas prac ziemnych w Nowym Sączu znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. Teren został zabezpieczony, ewakuowano pobliskie szkoły, przedszkole i biurowiec.

Niewybuchy zostały znalezione w czwartek rano podczas prac ziemnych przy zespole szkół przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu. Szkoła wezwała policję, a funkcjonariusze zawiadomili Centralny Ośrodek Koordynacji Rozminowania we Wrocławiu, a także Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.

"Dyrektorzy placówek podjęli decyzję o ewakuacji osób przebywających na terenie zespołu szkół, pobliskiego biurowca, przedszkola, szkoły podstawowej, a także centrów handlowych. Po konsultacji z pirotechnikiem z ruchu zostało wyłączonych kilka ulic lub ich fragmentów w promieniu około 500 metrów od ujawnionych niewybuchów. Policjanci informowali okolicznych mieszkańców o zagrożeniu" – czytamy w komunikacie małopolskiej policji. Saperzy podjęli niewybuchy około godziny 15.

Niewybuchy przy szkole w Nowym Sączu
Niewybuchy przy szkole w Nowym Sączu
Źródło zdjęcia: Małopolska policja

Jak ustalono, znalezione niewybuchy to pociski artyleryjskie o długości od 45 do 60 cm i średnicy 15-20 cm, pochodzące najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. "Niewybuchy, mimo wielu lat spędzonych głęboko w ziemi, nadal mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi" – zaznaczają policjanci, apelując o ostrożność w przypadku dokonania takiego odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie służb.

Niewybuchy przy szkole w Nowym Sączu
Niewybuchy przy szkole w Nowym Sączu
Źródło zdjęcia: Małopolska policja
Źródło: tvn24.pl
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