Kraków Prokuratura chce szybkiego wyroku za skatowanie dziecka. "Bez rozprawy" Oprac. Bartłomiej Plewnia |

W Sejmie o przemocy wobec dzieci. Zaprezentowano raport Protect Children Źródło wideo: TVN Źródło zdj. gł.: KMP Nowy Sącz

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Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do tamtejszego sądu "wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie uzgodnionych kar wobec 22-letniej kobiety oraz 19-letniego mężczyzny, oskarżonych o znęcanie się nad 20-miesięcznym dzieckiem kobiety" - podała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.

Mężczyzna odpowiada także za spowodowanie u dziecka obrażeń oraz udzielanie partnerce substancji psychotropowych.

Na początku odpierali zarzuty

W swoim wniosku prokuratura zawnioskowała o orzeczenie wobec oskarżonych uzgodnionych kar. Nie podano jednak, o jaki wymiar kary zawnioskował prokurator.

"Oskarżeni początkowo nie przyznawali się do zarzuconych im przestępstw, jednak na końcowym etapie przyznali się i złożyli wyjaśnienia, w których wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze" – przekazała Rataj-Mykietyn.

Krwiaki, złamania, siniaki

Dziewczynka trafiła do szpitala w Nowym Sączu 11 stycznia bieżącego roku z poważnymi obrażeniami, w tym krwiakami przymózgowymi, złamaniem żebra i ręki oraz licznymi zasinieniami na całym ciele. Po interwencji personelu medycznego dziecko przewieziono do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie było hospitalizowane. Jak informowały wtedy służby, 22-latka i jej 19-letni partner trafili do aresztu, w którym pozostają do dzisiaj.

Zatrzymana kobieta Źródło zdjęcia: KMP Nowy Sącz

Jak przekazała rzeczniczka prokuratury, zgromadzony materiał dowodowy, obejmujący m.in. zeznania świadków i opinie biegłych, pozwolił na przedstawienie zarzutów matce dziecka i jej partnerowi. Grozi im do ośmiu lat więzienia.