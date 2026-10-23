Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Prokuratura chce szybkiego wyroku za skatowanie dziecka. "Bez rozprawy"

|
Podejrzanym grozi nawet 8 lat więzienia
W Sejmie o przemocy wobec dzieci. Zaprezentowano raport Protect Children
Źródło wideo: TVN
Źródło zdj. gł.: KMP Nowy Sącz
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do sądu w Nowym Sączu trafił wniosek prokuratury o skazanie bez rozprawy matki skatowanej 20-miesięcznej dziewczynki oraz partnera kobiety. Para jest oskarżona o znęcanie się nad dzieckiem, które w styczniu trafiło do szpitala z krwiakami, złamanym żebrem i ręką oraz siniakami na całym ciele.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do tamtejszego sądu "wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie uzgodnionych kar wobec 22-letniej kobiety oraz 19-letniego mężczyzny, oskarżonych o znęcanie się nad 20-miesięcznym dzieckiem kobiety" - podała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.

Mężczyzna odpowiada także za spowodowanie u dziecka obrażeń oraz udzielanie partnerce substancji psychotropowych.

Na początku odpierali zarzuty

W swoim wniosku prokuratura zawnioskowała o orzeczenie wobec oskarżonych uzgodnionych kar. Nie podano jednak, o jaki wymiar kary zawnioskował prokurator.

"Oskarżeni początkowo nie przyznawali się do zarzuconych im przestępstw, jednak na końcowym etapie przyznali się i złożyli wyjaśnienia, w których wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze" – przekazała Rataj-Mykietyn.

Krwiaki, złamania, siniaki

Dziewczynka trafiła do szpitala w Nowym Sączu 11 stycznia bieżącego roku z poważnymi obrażeniami, w tym krwiakami przymózgowymi, złamaniem żebra i ręki oraz licznymi zasinieniami na całym ciele. Po interwencji personelu medycznego dziecko przewieziono do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie było hospitalizowane. Jak informowały wtedy służby, 22-latka i jej 19-letni partner trafili do aresztu, w którym pozostają do dzisiaj.

Zatrzymana kobieta
Zatrzymana kobieta
Źródło zdjęcia: KMP Nowy Sącz

Jak przekazała rzeczniczka prokuratury, zgromadzony materiał dowodowy, obejmujący m.in. zeznania świadków i opinie biegłych, pozwolił na przedstawienie zarzutów matce dziecka i jej partnerowi. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaNowy Sączdzieckodzieci
Czytaj także:
Klefedron znaleziony w przychodni
Narkotyki w przychodni, pielęgniarka z zarzutami
Svitlana Kucherenko
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Ministerstwo odwołało dyrektora. Mimo sądowych wyroków, nie przywróci go na stanowisko
WARSZAWA
Emmanuel Macron
Macron ostro o "głupich komentarzach" światowych przywódców
Świat
imageTitle
Wielki dzień Kawy. Gra z liderką rankingu o półfinał
RELACJA
Jan Szyszko
Pełczyńska-Nałęcz: odwołanie wiceministra podpisane w pół godziny
Polska
Viktor Orban
Córka Orbana wyprzedaje majątek
BIZNES
Laboratorium
Szczepionka na czerniaka poprawia rokowanie. Skąd więc spadek akcji producenta?
Zdrowie
Pościg za karetką w okolicy Brzegu
Nie płacił rat za karetkę, uciekał i potrącił policjantkę
Opole
Wójt Stężycy Tomasz Brzoskowski
Były wójt usłyszał zarzuty. W tle nielegalne finansowanie piłkarzy
Tomasz Słomczyński
Kim Dzong Un z córką na targach odzieżowych
Fala doniesień o śmierci Kima i nowe zdjęcie. Co wiadomo
Świat
Wszystko wskazywało na to, że do Wisły wpadło auto
Barierki były uszkodzone, nurkowie szukali auta
Kujawsko-Pomorskie
Nowe autobusy miejskie marki Otokar
Problemy z drzwiami w nowych autobusach. Kilkanaście pojazdów wycofano z ruchu
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Szczere wyznanie Lewandowskiego. "Odczuwam lęk"
EUROSPORT
Szpital
Ważne zmiany w ochronie zdrowia. Limit wynagrodzeń i "lex K."
Anna Bielecka
Samochód prowadzony przez 36-latkę wpadł z drogi
Dachowała z pięciolatką w samochodzie. Matka była pijana
Kielce
Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Miastu brakuje prawie 400 milionów. "Hucpa i szczyt hipokryzji"
Kraków
Tomasz Dąbrowski
Trzy dni muzycznej uczty. Legendarny festiwal wraca do Stodoły
Piotr Bakalarski
Wypadek w szkole
Wypadek w szkole. Dlaczego siedmioletnia Lena nie otrzymała odpowiedniej pomocy?
Magdalena Zagała
Francja/ Jedna osoba zginęła w strzelaninie w regionie paryskim, sprawcę zatrzymano
"Strzelał seriami" z auta. Jedna osoba nie żyje, są ranni
Świat
Karol Nawrocki
Konie w prezydenckiej rezydencji. Jest odpowiedź kancelarii
Polska
Trwa tydzień noblowski. Dziś poznamy laureata nagrody z dziedziny literatury
Polski wydawca rezygnuje z publikacji głośnego bestsellera
Kultura i styl
Donald Trump
Doradca Zełenskiego nie potwierdza słów Trumpa. "Obecnie nie odnotowujemy"
BIZNES
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co mówi prognoza na 1 listopada?
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co modele pokazują na 1 listopada
METEO
Donald Tusk otrzymał ozdobny turban od premiera stanu Karnataka
"Widziałem, że się śmiejecie, ale to poważna sprawa"
Świat
Lotnisko w Kopenhadze, Dania
Chaos po zaostrzeniu kontroli. Kolejki i spóźnienia na loty
BIZNES
Tajwan szykuje się na nadejście tajfunu Champi
Zawracają turystów ze szlaków, ewakuują ludność. Zbliża się Champi
METEO
Polskie myśliwce
Alert RCB odwołany
Polska
imageTitle
Semirunnij wrócił w wielkim stylu i chce więcej. "Będzie okazja do pobicia rekordu"
EUROSPORT
"Recykling kremlowskiej propagandy". Poseł Konfederacji i stare nagranie
"2000 żołnierzy oddało się do niewoli". Poseł, stare wideo i niesprawdzone informacje
Michał Istel
Granica państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Ukryła się w toalecie autobusu, by przekroczyć granicę
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica