Kraków

Biegł z nożem w stronę policjanta, został zastrzelony. Nagranie z interwencji

noz
Nagranie z policyjnej interwencji w Myślenicach
Źródło: Małopolska policja
Policja opublikowała nagranie z interwencji w Myślenicach, podczas której jeden z policjantów zastrzelił mężczyznę uzbrojonego w nóż. Na filmie widać, że napastnik zdołał zbliżyć się do funkcjonariusza na niewielką odległość, zanim padły strzały.

Część nagrania jest wyciszona, najprawdopodobniej ze względu na wulgaryzmy wykrzykiwane przez uzbrojonego mężczyznę.

Strzały są jednak dobrze słyszane. Widać, że nożownik natychmiast upada. Wcześniej biegał między policjantami i zbliżył się na niewielką odległość do tego, który ostatecznie użył broni.

Nożownik z Myślenic

Przypomnijmy, w środę około godziny 11:30 na terenie parkingu jednej z firm mieszczących się w Myślenicach pojawił się młody mężczyzna uzbrojony w nóż. Zaatakował jednego z pracowników firmy, a potem nożem kilka razy ranił w szyję i klatkę piersiową pracownika ochrony.

Wezwani na miejsce policjanci próbowali zatrzymać mężczyznę, ale ten nie reagował na ich wezwania i - według prokuratury - trzymając w ręce nóż bezpośrednio zmierzał do zaatakowania jednego z policjantów.

- Pomimo wezwań i kierowanych w stronę napastnika ostrzeżeń nie zaprzestał on zamachu. Funkcjonariusz bezpośrednio zaatakowany oddał w kierunku mężczyzny strzały z broni palnej, w wyniku czego ten zmarł - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec.

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach prowadzi postępowanie pod kątem usiłowania zabójstwa. Ustalane też będzie, czy zostały zachowane wszystkie procedury związane z użyciem broni palnej przez policjanta.

Klatka kluczowa-92788
policja
Źródło: Małopolska policja

Badają motyw

Jak powiedział nam podkomisarz Dawid Wietrzyk, oficer prasowy policji w Myślenicach, 23-latek do końca października pracował w firmie, na terenie której doszło do tragicznych wydarzeń. - Nie znamy jeszcze motywu jego działania, będzie to ustalane - dodał.

Jak przekazał, policjanci przeszukali dom mężczyzny, ale nie znaleźli tam nic, co mogłoby pomóc w ustaleniu powodu jego zachowania. Ustaleni zostali świadkowie zdarzenia, zabezpieczony monitoring i film z telefonu jednego z pracowników, który nagrał zdarzenie.

"Natknęli się na podejrzewanego o atak", padły strzały. Mężczyzna nie żyje
"Natknęli się na podejrzewanego o atak", padły strzały. Mężczyzna nie żyje

Część świadków została już przesłuchana. - Pozostałym nie pozwala na to stan psychofizyczny - powiedział nam podkomisarz Dawid Wietrzyk.

Jak dodał w rozmowie z tvn24.pl podczas zajścia strzelał jeden policjant.

Agresywny mężczyzna został zastrzelony przez policjantów
Agresywny mężczyzna został zastrzelony przez policjantów
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Myślenice Policja Małopolska
