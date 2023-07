Urna sprzed blisko dwóch tysięcy lat leżała na terenie przyszłej obwodnicy

Tajemnicze znalezisko archeologiczne pod Kielcami

Badania archeologiczne w województwie świętokrzyskim

Wydobyta z ziemi urna została przewieziona z zawartością do pracowni archeologicznej. Specjaliści zajrzą do jej wnętrza i zbadają zastane pozostałości po odpowiednim zakonserwowaniu i zabezpieczeniu popielnicy przed rozpadem. To, co znajdą archeolodzy, zostanie udokumentowane, a potem trafi do muzeum.