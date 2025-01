Masz uwagi do krakowskiego metra? Zgłoś je prezydentowi Oświęcimia

Mieszkańcy Krakowa mają okazję wypowiedzieć się na temat oddziaływania na środowisko budowy pierwszego etapu metra. Ponieważ decyzję środowiskową w tej sprawie wydaje prezydent Oświęcimia, to właśnie do tamtejszego magistratu należy zgłaszać uwagi.

Decyzję wydaje Oświęcim, bo Kraków nie może

Obecnie magistrat czeka na otrzymanie decyzji środowiskowej, którą do końca lutego mają wydać władze Oświęcimia. Natomiast do 28 stycznia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwagi i wnioski mogą zgłaszać mieszkańcy. Dokument został dołączony do obwieszczenia prezydenta Oświęcimia opublikowanego na stronie BIP Krakowa i stronie Oświęcimia. Można się z nim zapoznać również w Wydziale Architektury i Urbanistyki oświęcimskiego urzędu.