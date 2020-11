Nie został przyjęty do szpitala, tego samego dnia zmarł. Okazało się, że był zakażony koronawirusem

56-letni mężczyzna nie został przyjęty do szpitala w Limanowej (Małopolska). Według ustaleń prokuratury powodem był brak przeprowadzonego testu na koronawirusa. Tego samego dnia mężczyzna zmarł. Jak informują teraz śledczy, był on chory na COVID-19.

Prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające pod kątem nieudzielenia pomocy i nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny. Okazało się też, że chorował na COVID-19. O wstępnych wynikach sekcji poinformował szef limanowskiej prokuratury Mirosław Kazana.

Nie został przyjęty do szpitala

Jak podaje prokuratura, mieszkaniec Limanowej nie został przyjęty do szpitala z uwagi na brak wyniku testu na obecność koronawirusa. Według relacji lekarki dyżurującej w szpitalu, odbyła ona rozmowę z żoną chorego i na tej podstawie zakwalifikowała go do dalszej diagnostyki na oddziale chorób wewnętrznych. Lekarka miała odesłać 56-latka do szpitala w Szczyrzycu.