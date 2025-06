Zderzenie samochodu z tramwajem, jedna osoba w szpitalu

Do zdarzenia doszło w Krakowie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu na ulicy Krakowskiej, na wysokości placu Wolnica. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym, włączając się do ruchu, doprowadził do zderzenia z tramwajem – przekazał Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji.

Tramwaje nie kursują

Tramwaj gwałtownie zahamował, w efekcie jeden z pasażerów został ranny. Przewieziono go do szpitala z lekkimi obrażeniami.

- Mamy utrudnienia w ruchu, tramwaje w kierunku ulicy Starowiślnej i Dietla nie kursują – przekazał Szpiech.

