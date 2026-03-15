Zawalił się dach. Ewakuacja w Krakowie

Zawalenie dachu pustostanu w Krakowie. Ewakuowano 14 osób Źródło: TVN24

W sobotę około godziny 18 krakowskie służby otrzymały zgłoszenie dotyczące opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie.

Służby przeszukiwały gruzowisko. W akcji brała udział specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza i psy wyszkolone do poszukiwania ludzi.

14 osób ewakuowanych po zawaleniu się dachu w opuszczonej kamienicy Źródło: Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie/Facebook

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Konieczna była natomiast ewakuacja 14 mieszkańców z sąsiadujących budynków.

"Nie mamy informacji o żadnym wybuchu"

O szczegółach zdarzenia mówił w TVN24 bryg. dr inż. Łukasz Szewczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu w kamienicy przy ulicy Grzegórzeckiej. Natychmiast zostały rozdysponowane pierwsze zastępy - poinformował.

Jak przekazał Szewczyk, najprawdopodobniej zawaleniu uległ strop budynku. - Na razie nie mamy informacji o żadnym wybuchu - mówił.

Opracowali Michał Malinowski, Kamila Grenczyn