Zawalił się dach. Ewakuacja w Krakowie

W sobotę około godziny 18 krakowskie służby otrzymały zgłoszenie dotyczące opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie.
Służby przeszukiwały gruzowisko. W akcji brała udział specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza i psy wyszkolone do poszukiwania ludzi.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Konieczna była natomiast ewakuacja 14 mieszkańców z sąsiadujących budynków.
"Nie mamy informacji o żadnym wybuchu"
O szczegółach zdarzenia mówił w TVN24 bryg. dr inż. Łukasz Szewczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu w kamienicy przy ulicy Grzegórzeckiej. Natychmiast zostały rozdysponowane pierwsze zastępy - poinformował.
Jak przekazał Szewczyk, najprawdopodobniej zawaleniu uległ strop budynku. - Na razie nie mamy informacji o żadnym wybuchu - mówił.
Opracowali Michał Malinowski, Kamila Grenczyn
Autorka/Autor: tvn24.pl, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie/Facebook