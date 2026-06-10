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Kraków

Sąd zakazał Grzegorzowi Braunowi wypowiedzi godzących w Muzeum Auschwitz

Grzegorz Braun
Braun o Auschwitz, komorach gazowych i fejku. "Z pełną świadomością wykorzystuje kłamstwo"
Źródło zdj. gł.: TVN24
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wytoczyło posłowi Grzegorzowi Braunowi proces o naruszenie dóbr osobistych. W sprawie zapadł wyrok. Sąd Apelacyjny w Krakowie zakazał Grzegorzowi Braunowi rozpowszechniania informacji godzących w dobre imię i wizerunek muzeum.

Muzeum Auschwitz-Birkenau pozwało Brauna po tym, jak w lipcu 2025 roku w radiowym wywiadzie zanegował on istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważał wiarygodność muzeum.

Na mocy prawomocnego postanowienia Braun otrzymał zakaz publicznego rozpowszechniania ustnie i pisemnie informacji godzących w dobre imię i wizerunek muzeum. Sąd wskazał, że chodzi o sformułowania, że "Muzeum Auschwitz-Birkenau posługuje się przekazem pseudohistorycznym", "przekaz tego Muzeum nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego", a także że "badania w Auschwitz-Birkenau komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau". Zakaz ten obowiązuje do 11 grudnia bieżącego roku.

Polityk ma także opublikować wpis na swoim profilu informujący o postanowieniu sądu.

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Sąd: Braun nie musi usuwać wpisów

Pierwsze postanowienie w tej sprawie wydał 11 grudnia ubiegłego roku krakowski sąd okręgowy. Wówczas w całości uwzględniono wniosek muzeum - sąd zakazał europosłowi rozpowszechniania nieprawdziwych twierdzeń, nakazał publikację wpisu informującego o postanowieniu sądowym na swoim profilu, a także nakazał usunięcie wpisów odnoszących się do radiowej wypowiedzi. Nałożył też grzywny za ewentualne niewypełnienie postanowienia. Zażalenie na decyzję sądu złożył Grzegorz Braun.

Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, który zmienił treść postanowienia. Wyeliminował zapisy nakazujące usunięcie wpisów i nakładające ewentualne grzywny. Częściowo zmienił treść zakazu obejmującego twierdzenia godzące w dobre imię muzeum oraz treść komunikatu, który ma zostać opublikowany na profilu polityka.

"Rozpoznając zażalenie pozwanego, Sąd Apelacyjny częściowo uwzględnił zarzuty zawarte w zażaleniu pozwanego co do potrzeby i zakresu udzielonego zabezpieczenia, ograniczając jego zakres do tych roszczeń strony powodowej, które na tym etapie tego postępowania można uznać za uprawdopodobnione i pozostające w związku z przedmiotem sprawy" - przekazał w środę rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie ds. cywilnych SSA Robert Jurga.

Dodał, że dalsze informacje będą przedstawione dopiero po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia.

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"Auschwitz to fake"

Braun powiedział w wywiadzie w lipcu ub. r., że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake". Dopytywany przez dziennikarza, stwierdził, że "przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschtwiz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach". Dodał, że "badania komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau". Po tej wypowiedzi dziennikarz przerwał wywiad.

Dyrektor Muzeum Auschwitz w oświadczeniu nazwał wówczas słowa Brauna "skandalicznymi i zakłamanymi". Oświadczył, że słowa europosła Grzegorza Brauna, w których zaprzeczył istnieniu komór gazowych w Auschwitz, to nie tylko akt ściganego przez prawo negacjonizmu, ale też znieważenia pamięci ofiar. Zdaniem dyrektora muzeum, wypowiedź polityka to "jawne zanegowanie prawdy historycznej i wprowadzenia do debaty publicznej manipulacji opartej na antysemityzmie, fałszu i nienawiści".

Czynności wyjaśniające w związku z kwestionowaniem zbrodni nazistowskich w KL Auschwitz przez Grzegorza Brauna wszczęła warszawska prokuratura.

Źródło: PAP
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