Z kładki na ławeczkę zakochanych. Drugie życie kłódek

Zakochani z Krakowa na znak swojej wiecznej miłości zapinali na kładce ojca Bernatka kłódki, a kluczyki wrzucali do Wisły. Jeśli miłość nie okazała się wieczna, niektórzy wyrywali jej symbol z zabezpieczającej most siatki. Między innymi dlatego konieczny był remont kładki, podczas którego kłódki zdjęto. Mieszkańcy zdecydowali, że mają zostać przetopione na artystyczną "ławeczkę zakochanych".

Ławeczkę projektują obecnie studenci II roku architektury Politechniki Krakowskiej w ramach zajęć na uczelni. Jak przekazała Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektorka Zarządu Dróg Miasta Krakowa, studenci dostali zadanie, by w projekcie uwzględnić nie tylko miejsca do siedzenia, ale także elementy przestrzenne, które pozwolą wkomponować zieleń w okolice kładki.

- To romantyczny pomysł, że przy kładce pojawi się ławka, która będzie symbolem tych wszystkich osób, które przez tyle lat dokumentowały tam swoje uczucia przez zawieszenie swojej kłódki - zaznaczyła dyrektorka ZDMK.

Ławeczka dołączy do smoka

Powstaniem ławeczki zajmą się fachowcy z Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Według prezesa tej instytucji Jarosława Gołuszki specjalnie powołane jury w pierwszym etapie wybierze pięćdziesiąt prac studenckich. Do finału trafi dziesięć najlepszych projektów - w formie wizualizacji zostaną one zaprezentowane na kładce o. Bernatka. Spośród nich mieszkańcy w głosowaniu wybiorą trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone finansowo przez MOIIB, a najlepsza trafi do realizacji.