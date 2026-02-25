Kraków. Wypadek na budowie hotelu Roberta de Niro

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wypadku na budowie hotelu przy ulicy Kraszewskiego w Krakowie. Sytuacja dotyczy obiektu, który należy do Roberta de Niro. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z policją. Młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie potwierdził zgłoszenie. - Wpłynęło do nas o godzinie 14.26. Na miejsce zostało skierowane pogotowie, policja i państwowa straż pożarna - przekazał policjant.

Kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dodał, że w wypadku ucierpiał około 30-letni mężczyzna, który miał atak padaczki i wpadł do wykopu.

Działania strażaków polegały na wydostaniu go i przekazaniu ratownikom medycznym.

Wypadek na budowie hotelu w Krakowie Wypadek na budowie hotelu w Krakowie Źródło: Witek/Kontakt24 Wypadek na budowie hotelu w Krakowie Źródło: Witek/Kontakt24

ZOBACZ TAKŻE: Robert De Niro w Krakowie - od rodzinnych wspomnień po ambitny projekt. "To wspólnotowe przedsięwzięcie"

Opracował Michał Malinowski, lk

OGLĄDAJ: TVN24 HD