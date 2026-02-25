Wypadek na budowie hotelu Roberta de Niro

W środę na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wypadku na budowie hotelu przy ulicy Kraszewskiego w Krakowie. Sytuacja dotyczy obiektu, który należy do Roberta de Niro. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z policją. Młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie potwierdził zgłoszenie. - Wpłynęło do nas o godzinie 14.26. Na miejsce zostało skierowane pogotowie, policja i państwowa straż pożarna - przekazał policjant.
Kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dodał, że w wypadku ucierpiał około 30-letni mężczyzna, który miał atak padaczki i wpadł do wykopu.
Działania strażaków polegały na wydostaniu go i przekazaniu ratownikom medycznym.
Wypadek na budowie hotelu w Krakowie
Opracował Michał Malinowski, lk
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Witek/Kontakt24