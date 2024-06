Trwa Festiwal Kultury Żydowskiej. W programie 22 koncerty i imprezy z DJ-ami

Hasło 33. odsłony Festiwalu Kultury Żydowskiej to Shema Jisrael / Ahava ("Słuchaj Izraelu / Miłość"). Jak podkreślają organizatorzy, Shema Jisrael to najważniejsza żydowska modlitwa – ale nie tylko.

"To deklaracja przynależności do Narodu Żydowskiego, często recytowana również przez niereligijnych Żydów. Jest kaligrafowana na zwoju papieru, umieszczanym w mezuzach na drzwiach domów żydowskich. Towarzyszy Żydom przez całe życie – dlatego też uznaliśmy, że będzie to idealny tytuł dla festiwalu, który rozpoczyna nową serię tematyczną FKŻ" – czytamy w komunikacie organizatorów.