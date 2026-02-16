Ktoś skatował królika i obciął mu uszy. Konieczna była amputacja

Kraków Źródło: Google Earth

Królik został znaleziony w minioną środę. Od tego czasu przedstawiciele KTOZ informowali o jego stanie i postępach w leczeniu. W niedzielę przekazali, że konieczna jest amputacja tylnych łapek Marcysia.

"Postępujące zakażenie bezpośrednio zagraża jego życiu i może dojść do sepsy. Zabieg jest obarczony wysokim ryzykiem, jego wyniszczony organizm może tego nie znieść. Jednak bez zabiegu, nie ma żadnej szansy na przeżycie" – napisali.

W poniedziałek pojawiły się dobre wiadomości. Królik nie tylko przeżył zabieg, ale też wraca do zdrowia. Jak piszą przedstawiciele KTOZ – ma apetyt, humor i dużo bryka, a także dba o swoją higienę. "Jak się okazuje, to uszak który życzy sobie ciągłej atencji i bardzo lubi drapanie i głaskanie. Na zdjęciu widzicie go jak leży na kolankach jednej z pań w lecznicy i zasypia, bo właśnie ma sesję miziania" – czytamy we wpisie.

Animalsi zastrzegli, że chociaż obecnie ze zwierzęciem nie dzieje się nic niepokojącego, to po tego typu zabiegu kluczowe są pierwsze dni.

Królik Marcyś przeszedł amputację Źródło: KTOZ

Znaleziony przy dworcu

Marcyś został znaleziony nieopodal krakowskiego dworca głównego. Leżał pod krzakiem. Był w opłakanym stanie.

"Okrucieństwo w najczystszej postaci i sadyzm - tak można delikatnie określić to, co spotkało tego króliczka. Wszystko wskazuje na to, że został skatowany przez człowieka" - piszą przedstawiciele Krakowskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, gdzie trafił królik. Dostał imię Marcyś.

"Rany wskazują na celowe działanie"

Animalsi wyliczają obrażenia, których doznało zwierzę. To obcięte uszy (jak zaznaczają: obcięte równo, na podobnej wysokości), głęboka rana na grzbiecie, przez którą widać mięśnie, rany na wargach, złamanie miednicy, zwichnięty staw skokowy, zaropiałe oczy i odparzenia okolicy urogenitalnej. Marcyś ma też kacheksję, czyli tzw. zespół wyniszczenia, charakteryzujący się gwałtowną utratą masy tłuszczowej i mięśni.

"Wiek oszacowano na 4-5 miesięcy, ale jest tak wychudzony, że może jest troszkę starszy. (…) Lekarz nam przekazał, że rany wskazują na celowe działanie. To nie zwierzę go zaatakowało, a najprawdopodobniej człowiek wyrządził mu taką krzywdę" - czytamy w komunikacie KTOZ.

Ktoś skatował królika Marcysia Źródło: KTOZ

W lecznicy królik zaczął jeść, pić, ruszać się i wydalać. W piątek animalsi ogłosili, że dołączył do grona zwierząt, które można adoptować wirtualnie.

Przedstawiciele KTOZ apelują do osób, które mają informację o właścicielu królika lub widziały, co się z nim stało. "Każda informacja, która może wskazać potwora, który w tak okrutny sposób potraktował zwierzę jest niezwykle cenna" – piszą.

Z pytaniem o tę sprawę zwróciliśmy się do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. - Nie mieliśmy żadnego zgłoszenia odnośnie tej sytuacji, natomiast na kanwie informacji medialnych policjanci z Komisariatu I Policji w Krakowie podjęli czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tej sprawy – przekazał Rafał Wawrzuta z biura prasowego KMP Kraków.

Marcysia można zaadoptować wirtualnie TUTAJ.

Ktoś skatował królika Marcysia Źródło: KTOZ

