Uczeń chory na gruźlicę. Ponad 100 osób objętych nadzorem

Autorka/Autor: Przypadek gruźlicy u ucznia jednej z krakowskich szkół średnich potwierdziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. Informacja o zachorowaniu wpłynęła do nich w połowie marca z województwa świętokrzyskiego. , Jak wyjaśniła kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii Agnieszka Kozłowska-Szota, uczeń nie jest mieszkańcem Krakowa, a jedynie uczęszcza do szkoły w tym mieście., Sanepid podkreśla, że jest to jedyny potwierdzony przypadek gruźlicy w tej placówce, a zajęcia odbywają się bez zmian. Jednocześnie służby sanitarne objęły działaniami profilaktycznymi osoby, które mogły mieć kontakt z chorym., Do badań i nadzoru epidemiologicznego wytypowano 104 osoby, w tym uczniów z klasy chorego, nauczycieli, uczestników zajęć wychowania fizycznego i lekcji dodatkowych, a także mieszkańców bursy., Wytypowane osoby zostały poinformowane telefonicznie o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zdecyduje o dalszym postępowaniu diagnostycznym., Przedstawiciele sanepidu zwracają uwagę, że gruźlica wciąż występuje w Polsce i nie jest chorobą całkowicie wyeliminowaną., - Gruźlica w Krakowie występuje, nie jest to niestety choroba zapomniana. Od początku tego roku odnotowaliśmy 30 zgłoszeń dotyczących rozpoznania i podejrzenia tej choroby na terenie miasta i 10 w powiecie krakowskim. Diagnozowane są również osoby, które nie są mieszkańcami - takich zgłoszeń było 43 - powiedziała Kozłowska-Szota., Eksperci podkreślają, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce pozostaje stabilna, choć rośnie liczba przypadków gruźlicy wielolekoopornej. Z danych epidemiologicznych wynika, że od kilku lat liczba nowych zachorowań utrzymuje się na podobnym poziomie - około 10-12 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców rocznie., W 2024 roku ponownie odnotowano spadek liczby zachorowań na gruźlicę w Polsce, po wcześniejszym wzroście obserwowanym w okresie po pandemii COVID-19. W tym czasie zgłoszono blisko cztery tysiące przypadków tej choroby.

Źródło: PAP

