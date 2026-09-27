Pożar w hali z łatwopalnymi środkami
Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali około godz. 13.20. Wynikało z niego, że pali się hala o powierzchni około 480 metrów kwadratowych.
- W środku składowane są środki do dezynfekcji. Działania strażaków polegały na tym, żeby ugasić pomieszczenia tam, gdzie pożar powstał, ale również obronić budynek biurowy, który przylega do obiektów objętych pożarem - mówi Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
Trwa dogaszanie
Budynek, w którym pojawił się ogień, służył jako magazyn środków łatwopalnych do dezynfekcji. W akcji uczestniczy 11 zastępów straży pożarnej, w sumie około 50 strażaków.
- Na szczęście nie ma osób rannych, poszkodowanych. Przed godziną 15 strażacy opanowali rozwijający się pożar. W tym momencie trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali. - przekazuje Ciepły.
Na miejscu są też policjanci i właściciel obiektu. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.