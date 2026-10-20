Kraków Narkotyki wysyłał paczkomatami. 13 przesyłek z mefedronem, klefedronem i "narkotykiem zombie" Piotr Krysztofiak |

23-latek wykorzystywał paczkomaty do obrotu narkotykami. W 13 przesyłkach zabezpieczono 7,5 kg środków odurzających. Źródło wideo: Małopolska Policja Źródło zdj. gł.: Policja Małopolska

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Na początku września policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli 13 paczek kurierskich, które zawierały marihuanę, mefedron, klefedron, tabletki ecstasy, flakkę - tak zwany narkotyk zombie oraz fenetylinę o łącznej wadze prawie 7,5 kilograma.

Paczki nadawał 23-latek

Jak informuje w komunikacie policja, paczki z narkotykami nadawał 23-letni obywatel Ukrainy, który wynajmował mieszkanie w Krakowie.

Mężczyzna został zatrzymany 25 września.

"W wynajmowanym przez mężczyznę mieszkaniu zabezpieczono marihuanę, kokainę, amfetamię, klefedron, o łącznej wadze 308 gramów oraz 72 sztuki tabletek ecstasy. Podczas przeszukania zabezpieczono również przedmioty służące do porcjowania i przygotowywania do wprowadzenia do obrotu poprzez nadawanie w paczkomatach w postaci zgrzewarki, wag elektronicznych, rolek folii do zgrzewarki, pakietów woreczków z zapięciem strunowym oraz 4 telefony komórkowe" - przekazuje policja.

Policja informuje, że zatrzymany nadał za pośrednictwem paczkomatów co najmniej 8 z 13 zabezpieczonych paczek z narkotykami.

23-latek wykorzystywał paczkomaty do obrotu narkotykami. W 13 przesyłkach zabezpieczono 7,5 kilograma środków odurzających. Źródło zdjęcia: Policja Małopolska

23-latek wykorzystywał paczkomaty do obrotu narkotykami. W 13 przesyłkach zabezpieczono 7,5 kilograma środków odurzających. Źródło zdjęcia: Małopolska Policja

Mężczyzna usłyszał zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd aresztował 23-latka na trzy miesiące.