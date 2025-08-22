Atak na taksówkarza. Trwa obława za sprawcą

Logo strona główna
W piątek w Alei Pokoju w Krakowie doszło do ataku na taksówkarza, który z ranami ciętymi i kłutymi trafił do szpitala. Trwa obława na sprawcę.

- Około godziny 17 otrzymaliśmy informację, że taksówka zatrzymała się na poboczu w Alei Pokoju, niedaleko Tauron Areny. Wysiadły z niej dwie osoby i jeden z mężczyzn stracił przytomność. Okazało się, że to taksówkarz, miał obrażenia w postaci ran ciętych i kłutych. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala. Jego stan jest stabilny - przekazała nam w piątek wieczorem podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Policjantka dodała, że stan rannego nie zagraża jego życiu. Drugi mężczyzna zbiegł z miejsca. - Natychmiast zaczęła się obława za tym człowiekiem. Rozpoczęły się również na miejscu oględziny - zapewniła rzeczniczka.

Jak dodała, samochód zostanie następnie poddanym drobiazgowym oględzinom. - Zabezpieczamy również monitoring - zapewniła podinspektor Cisło. Narzędzie, które mogło posłużyć sprawcy, zostało zabezpieczone przez policjantów.

O zdarzeniu poinformował jako pierwszy rmf24.pl.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Policja
