Atak na taksówkarza. Trwa obława za sprawcą

- Około godziny 17 otrzymaliśmy informację, że taksówka zatrzymała się na poboczu w Alei Pokoju, niedaleko Tauron Areny. Wysiadły z niej dwie osoby i jeden z mężczyzn stracił przytomność. Okazało się, że to taksówkarz, miał obrażenia w postaci ran ciętych i kłutych. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala. Jego stan jest stabilny - przekazała nam w piątek wieczorem podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Policjantka dodała, że stan rannego nie zagraża jego życiu. Drugi mężczyzna zbiegł z miejsca. - Natychmiast zaczęła się obława za tym człowiekiem. Rozpoczęły się również na miejscu oględziny - zapewniła rzeczniczka.
Jak dodała, samochód zostanie następnie poddanym drobiazgowym oględzinom. - Zabezpieczamy również monitoring - zapewniła podinspektor Cisło. Narzędzie, które mogło posłużyć sprawcy, zostało zabezpieczone przez policjantów.
O zdarzeniu poinformował jako pierwszy rmf24.pl.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24