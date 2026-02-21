Miejski strażnik po spożyciu alkoholu uderzył w samochód

Kraków Źródło: Google Earth

Do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Lea i Kijowskiej. Radiowóz straży miejskiej uderzył z zaparkowany tam samochód osobowy.

"Kierujący radiowozem strażnik, jak się później okazało, był po użyciu alkoholu. Czynności w tej sprawie prowadzi policja" - przekazała straż miejska.

Okoliczności kolizji opisuje lokalny portal lovekrakow.pl. "Kierowca był po alkoholu. Został ujęty przez kibiców, którzy wracali z meczu" - czytamy w artykule.

Według wstępnych ustaleń policji do kolizji doprowadziło niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Podkom. Iwona Szelichiewicz z biura prasowego małopolskiej policji przekazała, że zatrzymany kierowca miał 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Będą kontrole trzeźwości strażników

Straż miejska poinformowała o decyzji komendanta w związku z tą sytuacją. "Mimo iż wczorajsze zdarzenie miało charakter incydentalny, komendant podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w wewnętrznych przepisach jednostki, mających na celu systemowe kontrole trzeźwości strażników rozpoczynających służbę" - czytamy we wpisie.

Wszczęte zostało też postępowanie wyjaśniające, zmierzające do zwolnienia kierowcy z szeregów straży.

