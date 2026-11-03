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Kraków

Zmiany w krakowskim ratuszu, Łukasz Gibała zwolnił pięcioro pełnomocników

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Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Gibała po zaprzysiężeniu: stoimy u progu nowego rozdziału naszego miasta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
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Kolejne zwolnienia w krakowskim Urzędzie Miasta. Nowy prezydent zwolnił pięcioro pełnomocników. Wcześniej z pracą pożegnali się między innymi dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Łukasz Gibała zlikwidował też stanowiska Krakowskiego Rzecznika Uczniów i Dialogu Szkolnego oraz Krakowskiego Rzecznika do spraw Przeciwdziałania Przemocy.

Zwolnieni pełnomocnicy współpracowali z odwołanym w referendum prezydentem Aleksandrem Miszalskim. Zaprzysiężony dwa tygodnie temu Gibała systematycznie wprowadza zmiany w urzędzie miasta.

Jak przekazał we wtorek Urząd Miasta Krakowa, o zakończeniu współpracy z urzędem poinformowani zostali: Paweł Ścigalski - pełnomocnik ds. klimatu i jakości powietrza (równocześnie pozostanie na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza); Paweł Szczepanik - pełnomocnik ds. kultury; Ewelina Pytel - pełnomocnik ds. Polityki Równościowej; Marta Wodyńska - pełnomocnik ds. polityki senioralnej; Bogna Halska-Pionka - pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim.

Odwołani pełnomocnicy do końca roku mają czas na rozliczenie powierzonych im zadań i wybranie urlopów bez konieczności świadczenia pracy.

Zlikwidowane departamenty

Wcześniej Gibała podpisał zarządzenie o zmianie struktury UMK. Zgodnie z nimi zlikwidowanych zostało sześć departamentów, utworzonych przez poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Zlikwidowane zostały również stanowiska Krakowskiego Rzecznika Uczniów i Dialogu Szkolnego oraz Krakowskiego Rzecznika ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Utworzono natomiast stanowisko pełnomocnika prezydenta ds. naruszeń prawa. 1 grudnia w strukturach urzędu powołane zostanie Biuro ds. Zdrowia.

Nowy prezydent miasta zwolnił dotychczas m.in. dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS) Tomasza Marca oraz dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) Jarosława Tabora. Ich funkcje pełnią dotychczasowi zastępcy.

Zadłużenie Krakowa

Kraków jest zadłużony na około dziewięć miliardów złotych. W ramach szukania oszczędności Gibała zaproponował obniżenie sobie pensji do ustawowego minimum oraz zrezygnował z bankietu po uroczystości zaprzysiężenia.

W ostatnich dniach Gibała w serwisach społecznościowych poinformował też o planie obniżenia kosztów funkcjonowania kancelarii prezydenta na rok 2027 o 30 proc. w stosunku do założeń, które zastał.

Przekazał także, że jego I zastępca Karol Wałachowski opublikował roboczą wersję Planu Ogólnego Miasta Krakowa. Dokument był przygotowywany za czasów Aleksandra Miszalskiego oraz Stanisława Kracika i przedstawia stan prac na 31 lipca 2026 r. Poprzednie władze miasta odmawiały publikacji dokumentu.

Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z tej funkcji. W II turze 11 października bezpartyjny Gibała otrzymał ponad 62 proc. poparcia, a jego rywalka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, niemal 38 proc.

Klatka kluczowa-791768
Łukasz Gibała przedstawia swoich zastępców
Źródło: TVN24
Źródło: PAP
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Tagi:
Łukasz GibałaKrakówSamorząd
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