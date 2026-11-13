Kraków Została ranna w zamachu, wyszła ze szpitala Anna Winiarska |

"Ten marsz ciszy jest symbolem dla nas, aby pokazać, że nie ma w nas zgody na przemoc" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Maciej Wacławik/TVN24

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O opuszczeniu szpitala przez kolejną pacjentkę poinformował w piątek wieczorem rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski. Hospitalizowanych pozostaje 10 poszkodowanych.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar relacjonował w piątek rano, że stan poszkodowanych systematycznie się poprawia. Leczeni są w pięciu krakowskich szpitalach. Pacjentka wypisana w piątek leczona była w Szpitalu Uniwersyteckim.

Zamach w Krakowie

Do ataku w Krakowie doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.