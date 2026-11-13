Została ranna w zamachu, wyszła ze szpitala
O opuszczeniu szpitala przez kolejną pacjentkę poinformował w piątek wieczorem rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski. Hospitalizowanych pozostaje 10 poszkodowanych.
Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar relacjonował w piątek rano, że stan poszkodowanych systematycznie się poprawia. Leczeni są w pięciu krakowskich szpitalach. Pacjentka wypisana w piątek leczona była w Szpitalu Uniwersyteckim.
Zamach w Krakowie
Do ataku w Krakowie doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.