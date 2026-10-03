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Kraków

Kandydatka na prezydenta rezygnuje z debaty i zapowiada kroki prawne

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Monika Piątkowska na debacie w Krakowie
Piątkowska: będę chciała rozmawiać z kontrkandydatami
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Kampania wyborcza nie daje nikomu prawa do śledzenia mojego dziecka - napisała na X kandydatka KO i PSL w wyborach na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Oświadczyła, że "każde takie zdarzenie będzie miało konsekwencje prawne". Zapowiedziała, że nie weźmie udziału w debacie zaproponowanej przez stację wPolsce24, której dziennikarze mieli wjechać na zamknięte osiedle, gdzie mieszka syn Piątkowskiej.

W sobotę wieczorem Monika Piątkowska, senatorka KO i kandydatka na prezydenta Krakowa, zaalarmowała w mediach społecznościowych o sytuacji, o której "nie może milczeć".

"Nieznane osoby pojawiły się dziś pod miejscem zamieszkania mojego syna, obserwowały i usiłowały zrobić mu zdjęcia" - napisał w serwisie X Piątkowska.

Senator podkreśliła, że jej dziecko nie jest osobą publiczną. "Nie kandyduje w tych wyborach. Nie jest częścią tej kampanii. Mnie jako matkę ta sytuacja dotyka szczególnie. Kampania wyborcza nie daje nikomu prawa do śledzenia mojego dziecka ani ingerowania w jego prywatność" - wskazała.

"Dlatego chcę publicznie oświadczyć, że każde takie zdarzenie będzie miało konsekwencje prawne. Nie zamierzam pozostać bierna ani udawać, że nic się nie stało w imię 'spokoju kampanii'. Będę dochodzić ochrony prawnej w pełnym zakresie. Dotyczy to zarówno bezpośrednich sprawców, jak i tych, którzy takie działania inspirują, finansują lub koordynują zza kulis. Nie dam się zastraszyć i nie odstawię nogi" - oświadczyła.

Piątkowska odniosła się do sytuacji podczas niedzielnej konferencji prasowej.

- Są w naszym mieście środowiska, które są gotowe zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby dorwać się do władzy. Są w naszym mieście środowiska, które nie mają żadnych hamulców, żadnych granic. Które walczą w sposób brutalny, łamiący prawo, nie tylko z kandydatką, ale z jej rodziną. To jest ta granica, której ja nie pozwolę przekroczyć - zadeklarowała.

Poinformowała też, że nie weźmie udziału w zaproponowanej jej przez stację wPolsce24 debacie. - Przekroczyliście granicę, która jest granicą nieprzekraczalną. Podnieśliście rękę na moją rodzinę i na moje dziecko - powiedziała.

Kampania nienawiści wokół wyborów w Krakowie

Piątkowska nie po raz pierwszy mówi o niepokojących sytuacjach - o wymierzonej w nią kampanii alarmowała przed pierwszą turą wyborów w Krakowie. Ujawniliśmy wówczas sieć trzech kont, które publikowały i promowały za pieniądze z niejasnych źródeł wpisy uderzające w Monikę Piątkowską. - Nie ma mojej zgody i nie będzie mojej zgody na kampanię hejtu i nienawiści - mówiła kandydatka.

Na portalu tvn24.pl sygnalizowaliśmy też, że od kilku miesięcy na facebookowych stronach przychylnych kandydatce KO i PSL pojawiają się wpisy generowane przez AI uderzające w Łukasza Gibałę lub popierające Piątkowską:

Pod spokojną na wierzchu kampanią płynęła lawa bezwzględnego hejtu
Dowiedz się więcej:

Pod spokojną na wierzchu kampanią płynęła lawa bezwzględnego hejtu

Bartłomiej Plewnia

Wybory w Krakowie. Pozostało dwoje kandydatów

11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski, przedsiębiorca Łukasz Gibała (36,38 procent głosów w I turze) oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska (29,91 procent głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówKoalicja ObywatelskaSamorządKoalicja 15 październikaSenat
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