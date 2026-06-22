Kraków Jest raport o finansach krakowskiej kurii, po raz pierwszy będzie świecki ekonom

Archiwum krakowskiej kurii zostało ponownie otwarte Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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Jak poinformował w poniedziałek rzecznik krakowskiej kurii ks. Piotr Studnicki, ekspercką analizę finansowo-organizacyjną przygotował pro bono dr Jarosław Bauc, ekonomista i menedżer, minister finansów w rządzie prof. Jerzego Buzka w latach 2000–2001.

Z relacji ks. Studnickiego wynika, że z dokumentem zapoznał się już kard. Ryś.

Diagnoza sytuacji finansowej

- Celem analizy było przedstawienie nowemu metropolicie syntetycznej, a zarazem pogłębionej diagnozy dotyczącej sytuacji finansowej kurii oraz wybranych podmiotów związanych z archidiecezją, z uwzględnieniem ich misji, skali prowadzonej działalności i sposobu ich zarządzania - wyjaśnił rzecznik.

Według niego z raportu wynika, że krakowska kuria nie jest zadłużona, a jej sytuacja finansowa pozostaje stabilna. Dokument wskazuje jednocześnie na potrzebę dalszego wzmacniania planowania budżetowego tak, aby w kolejnych latach jeszcze lepiej równoważyć bieżące przychody i wydatki.

Raport zawiera również wnioski systemowe oraz rekomendacje organizacyjno-finansowe dotyczące m.in.: uporządkowania i wzmocnienia cyklu budżetowego kurii; wzmocnienia Archidiecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych poprzez udział niezależnych ekspertów świeckich, zgodnie z jej kompetencjami przewidzianymi w obowiązujących normach prawa kanonicznego; usprawnienia komunikacji instytucjonalnej, zwiększenia przejrzystości procedur oraz przyspieszenia procesów decyzyjnych w kurii; przygotowania corocznej publicznej informacji na temat finansów kurii jako wyrazu transparentności wobec wiernych, duchowieństwa i opinii publicznej.

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Pierwszy świecki ekonom

Jak przekazał ks. Studnicki, treść raportu była dla kard. Rysia istotnym punktem odniesienia w procesie rozeznawania potrzeb archidiecezji oraz wyboru kandydata na stanowisko jej ekonoma. Od 1 lipca funkcję tę pełnić będzie Lucjan Tabaka – pierwsza osoba świecka na tym stanowisku w historii archidiecezji.

Nowy ekonom ma 78 lat. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i ma ponad 60-letni staż pracy w wielu małopolskich instytucjach. Był m.in. wojewodą nowosądeckim w latach 1998-1999, a od 1999 do 2001 r. pracował jako doradca wojewody małopolskiego. Piastował także stanowisko pełnomocnika prezydenta Nowego Sącza ds. nadzoru właścicielskiego. W latach 2005-2014 sprawował urząd kanclerza Politechniki Krakowskiej.

Według przekazanych informacji ekonoma w codziennej pracy wspomagać będzie także nowy wiceekonom, którym – decyzją metropolity krakowskiego – zostanie ks. Rafał Buzała, dyrektor i kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej oraz Domu Pomocy Społecznej Caritasu w Zatorze, a także sekretarz Caritasu Archidiecezji Krakowskiej.

Ks. Studnicki zaznaczył, że nominacje te stanowią wyznaczenie nowego kierunku zarządzania.

– Kardynał stawia na model współpracy świeckiego profesjonalisty i duchownego znającego realia kościelnych instytucji – zaznaczył rzecznik archidiecezji.

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