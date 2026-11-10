Kraków Najnowsze informacje o rannych w zamachu w Krakowie Oprac. Anna Winiarska |

Atak w Krakowie. Jak mieszkańcy Krakowa pomagali po ataku zamachowca Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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- We wtorek po południu ze Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera został wypisany kolejny ranny mężczyzna. Obecnie w pięciu szpitalach jest nadal hospitalizowanych 12 rannych w wyniku sobotniego ataku - przekazał Kosowski.

We wtorek do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie został przeniesiony 27-letni policjant Artur Morański, który wcześniej przebywał w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza. Jego stan jest stabilny, ale nadal ciężki. Funkcjonariusza czeka wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne poważnie uszkodzonej ręki. Doznał także urazu płuca, który został już zabezpieczony - poinformował prof. Wojciech Szczeklik z wojskowej placówki.

Wcześniej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar informował, że w krakowskich szpitalach przebywa 13 rannych. W poniedziałek jedną osobę wypisano do domu, a obywatela Austrii przewieziono na dalsze leczenie do jego kraju.

"Polecenie służbowe" dla rannego policjanta

W szpitalu pozostają między innymi dwaj policjanci, którzy zostali ranni podczas zatrzymania zamachowca.

Klęczar przekazał, że w poniedziałek rano Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Miejski Policji oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzili w szpitalu Narutowicza jednego z policjantów. - Złożyli wyrazy wdzięczności. Policjant był oczywiście przytomny. Komendant Miejski już na łożu szpitalnym wydał funkcjonariuszowi polecenie służbowe, by jak najszybciej wracał do służby, bo jest nam potrzebny - przekazał wojewoda. - Policjant wraca do zdrowia - dodał.

Obu policjantów w niedzielę wieczorem odwiedził też prezydent Karol Nawrocki, który wręczył im Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.