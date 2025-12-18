Logo strona główna
Kraków

Groził dziecku w tramwaju. Policja szuka tego mężczyzny

Tego mężczyzny szuka krakowska policja
Kraków
Źródło: Google Earth
Krakowska policja szuka mężczyzny, który w tramwaju miał kierować groźby karalne wobec dziecka. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek agresora, zwracając się z prośbą o pomoc w jego identyfikacji.

Komenda Miejska Policji w Krakowie opublikowała wizerunek mężczyzny, który w tramwaju miał kierować groźby karalne wobec nieletniego. Funkcjonariusze przekazali, że do zdarzenia doszło 28 sierpnia 2025 roku w tramwaju, jadącym od ulicy Rzemieślniczej w stronę pętli Czerwone Maki. Chłopiec był w pojeździe razem ze swoją mamą.

Spytaliśmy kom. Piotra Szpiecha, rzecznika krakowskiej policji, o szczegóły zdarzenia, jednak policjanci nie udzielają żadnych dodatkowych informacji.

Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby

Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby

WARSZAWA
"Rzuć to!" Miała nóż, nie reagowała na polecenia. Tak wyglądało zatrzymanie

"Rzuć to!" Miała nóż, nie reagowała na polecenia. Tak wyglądało zatrzymanie

WARSZAWA

Apel policji

Jak przekazano w komunikacie, w tej sprawie postępowanie prowadzi Komisariat Policji V w Krakowie. Mundurowi zabezpieczyli wizerunek domniemanego sprawcy.

Tego mężczyzny szuka krakowska policja
Tego mężczyzny szuka krakowska policja
Źródło: KMP w Krakowie

"Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się jednak do ustalenia jego personaliów, dlatego prowadzący sprawę zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych mężczyzny widocznego na zdjęciu" - czytamy w oświadczeniu.

Jak przekazano, z informacjami w tej sprawie można zgłaszać się do Komisariatu Policji V w Krakowie, dzwoniąc pod numer 47-83-52-916 lub mailowo na adres: kp5@krakow.policja.gov.pl. "Policjanci zapewniają anonimowość osobom informującym" - podkreśliła w komunikacie policja.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: KMP w Krakowie

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Krakowie

KrakówPolicjaMałopolska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica