Groził dziecku w tramwaju. Policja szuka tego mężczyzny

Komenda Miejska Policji w Krakowie opublikowała wizerunek mężczyzny, który w tramwaju miał kierować groźby karalne wobec nieletniego. Funkcjonariusze przekazali, że do zdarzenia doszło 28 sierpnia 2025 roku w tramwaju, jadącym od ulicy Rzemieślniczej w stronę pętli Czerwone Maki. Chłopiec był w pojeździe razem ze swoją mamą.

Spytaliśmy kom. Piotra Szpiecha, rzecznika krakowskiej policji, o szczegóły zdarzenia, jednak policjanci nie udzielają żadnych dodatkowych informacji.

Apel policji

Jak przekazano w komunikacie, w tej sprawie postępowanie prowadzi Komisariat Policji V w Krakowie. Mundurowi zabezpieczyli wizerunek domniemanego sprawcy.

"Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się jednak do ustalenia jego personaliów, dlatego prowadzący sprawę zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych mężczyzny widocznego na zdjęciu" - czytamy w oświadczeniu.

Jak przekazano, z informacjami w tej sprawie można zgłaszać się do Komisariatu Policji V w Krakowie, dzwoniąc pod numer 47-83-52-916 lub mailowo na adres: kp5@krakow.policja.gov.pl. "Policjanci zapewniają anonimowość osobom informującym" - podkreśliła w komunikacie policja.

