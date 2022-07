Dziwne znaki kredą przy drzwiach, drobne monety na wycieraczce i rosnąca liczba włamań do mieszkań

W Krakowie o około 25 procent - w stosunku do czasu sprzed pandemii - wzrosła liczba włamań do domów i mieszkań. Mieszkańcy zgłaszają, że przy niektórych mieszkaniach pojawiają się dziwne oznaczenia robione kredą, a na wycieraczkach leżą drobne monety. To może być sposób oznaczania lokali przed włamaniami. Policjanci – zarówno umundurowani, jak i nieumundurowani – mają częściej patrolować dzielnice, w których problem jest największy.

Według informacji przygotowanych dla PAP przez komendę miejską policji, w I połowie tego roku w Krakowie odnotowano 173 zgłoszenia dotyczące włamań do domów i mieszkań. W analogicznym okresie w 2021 r. – 68. A w pierwszym półroczu 2019, czyli przed pandemią - 133. W stosunku do 2022 r. (od stycznia do końca czerwca) oznacza to wzrost o ok. 25 proc.