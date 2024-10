Dyrektor szpitala odchodzi w atmosferze skandalu. W tle cygara dla prezydenta i znikający fentanyl

Kupił cygara za szpitalne pieniądze

Ze szpitala znikał fentanyl, dyrektor chciał zwolnić sygnalistkę

Nazwisko Kucharskiego pojawiło się też przy sprawie znikającego ze szpitala fentanylu - narkotycznego leku, który w odpowiednich dawkach i pod kontrolą lekarzy jest stosowany do uśmierzania bólu. Nagrania, z których może wynikać, że jeden z lekarzy zażywał fentanyl, ujawnił w kwietniu dziennikarz Mateusz Kudła. Słychać na nich między innymi, że medyk prosi koleżankę – również lekarkę – by "skoczyła mu po ampułeczki". Zawarty w nich fentanyl miał trafić do kroplówki, którą następnie bohater nagrania miał sobie podłączać na czas przyjmowania pacjentów. Lekarz, o którym mowa, złożył wypowiedzenie.