Jak mówi nam Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszystko działo się w środę około 4 nad ranem na stacji Kraków Główny.

- Maszynista pociągu Polregio z luźnym składem (czyli składem, w którym nie było pasażerów – przyp. red.) wjechał na tor, na którym stał pociąg relacji Gdynia-Zakopane – opowiada.

Maszynista wyhamował

Maszynista Polregio wyhamował i zatrzymał skład, nikomu nic się nie stało.

- Jak wiadomo pociągi, której wjeżdżają na stacje nie rozwijają jakichś większych prędkości. Pociąg Polregio znalazł się na niewłaściwym torze w związku z błędem dyżurnego ruchu – zaznacza Szalacha.

Trzy pociągi z opóźnieniem

Pociąg Polregio został skierowany na właściwy tor, natomiast pasażerowie trzech innych składów musieli liczyć się z opóźnieniami. – Łącznie trzy pociągi miały ponad 50 minut późnienia. Największe – ten relacji Gdynia-Zakopane. Było to blisko 30 minut – informuje nasza rozmówczyni.

O sprawie, jako pierwsze, poinformowało RMF FM.