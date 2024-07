Zamknięty postój dorożek na krakowskim rynku. Przez upały

O zamknięciu postojów poinformował w niedzielę krakowski magistrat. Oprócz korzystania z postojów na Rynku Głównym i ulicy Mikołajskiej zakazane jest też przejeżdżanie dorożek przez rynek. Fiakrzy są zobowiązani do dodatkowego, regularnego pojenia koni i śledzenia komunikatów na temat rozwoju sytuacji pogodowej.

Upały w Krakowie

Postój stały dorożek na Rynku Głównym oraz ich postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej pozostaną zamknięte w niedzielę i poniedziałek w godz. 9.30–19.30 w związku z wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniem drugiego stopnia przed upałami. Obowiązuje ono od niedzieli od godz. 12.00 do poniedziałku do godz. 20.00.

Według prognoz w niedzielę temperatura może sięgać od 30 do 32 st., natomiast w poniedziałek - od 31 do 33 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.