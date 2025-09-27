Awanturował się w restauracji, w kieszeni miał mefedron

Kraków Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o agresywnie zachowującym się mężczyźnie policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie otrzymali 12 września. Według otrzymanych przez funkcjonariuszy informacji podczas awantury z kieszeni agresora wypadł woreczek z kryształkami.

Odpowie za posiadanie mefedronu

Gdy policjanci przyjechali do restauracji, mężczyzny już tam nie było. Po uzyskaniu rysopisu od świadków ruszyli na poszukiwania pobliskimi ulicami.

"Zauważyli mężczyznę, który nie tylko odpowiadał ustalonemu przez nich wizerunkowi, ale i głośno krzycząc, uderzał w zaparkowane pojazdy" – podaje małopolska policja. Policjanci wylegitymowali i zatrzymali 31-latka. Zabezpieczyli też woreczek z kryształkami, który znaleźli w jego kieszeni. Analiza wykazała, że był to mefedron o wadze ponad 100 gramów.

Mężczyzna miał przy sobie narkotyki Źródło: Małopolska policja

Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych, za co grozi do 10 lat więzienia. Został objęty policyjnym dozorem.