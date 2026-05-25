Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kosiniak-Kamysz: Kraków potrzebuje kandydata bez szyldu partyjnego

|
Władysław Kosniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o kandydacie na nowego prezydenta Krakowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że kolejny prezydent Krakowa powinien startować bez szyldu partyjnego. Jego zdaniem po referendum, w którym odwołany został Aleksander Miszalski, miasto potrzebuje "autorytetu, który połączy różne środowiska". Nawiązał do współpracy z innymi koalicjantami. - To będzie też test naszego przywództwa na kolejne wybory parlamentarne - dodał.

Aleksander Miszalski (KO) został odwołany w niedzielnym referendum z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.

Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie

Kosiniak-Kamysz o kandydacie na prezydenta Krakowa

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w poniedziałek, że "decyzja wyborców kończy wszelkie dyskusje".

Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Relacja reportera TVN24
Źródło: TVN24

- Kraków potrzebuje poważnego prezydenta, potrzebuje poważnego, odpowiedzialnego przywództwa, potrzebuje autorytetu, który połączy różne środowiska polityczne, społeczne, ruchy, różne środowiska gospodarcze, aktywistów z różnych stron. Nie może to być ktoś, kto będzie sprofilowany bardzo wąsko. Myślę, że ta odpowiedzialność i powaga wymaga tego, żeby Kraków miał prezydenta łączącego różne środowiska i w ten proces osobiście będę chciał się również włączyć - powiedział polityk. Dodał, że chodzi mu o "przedstawienie kandydatury osoby odpowiedzialnej, przygotowanej, z doświadczeniem, mającej też wielką energię".

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wierzy we współpracę w tej kwestii w ramach koalicji rządzącej. - Wierzę, że ta współpraca jest możliwa. Ja do tego już dzisiaj zachęcam i chciałbym, żeby ta współpraca została tutaj w Krakowie pokazana. To będzie też test naszego przywództwa na kolejne wybory parlamentarne - ocenił wicepremier.

Politycy PiS o "początku wielkiej fali"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Politycy PiS o "początku wielkiej fali"

Lider ludowców powiedział, że był "współodpowiedzialny za wyłonienie na kandydata na prezydenta (...) profesora Jacka Majchrowskiego", który później przez ponad 20 lat rządził Krakowem. Przypomniał, że sam był radnym z komitetu Jacka Majchrowskiego, więc wie, "co to znaczy poważny prezydent, poważny kandydat, poważna kampania, poważna odpowiedzialność".

Jacek Majchrowski
Jacek Majchrowski
Źródło zdjęcia: ArtService/PAP

"Nie przypisywałbym żadnego szyldu partyjnego"

- Zabrakło nam roztropności, żeby jeszcze szerzej szukać odpowiedzialności i kandydata dwa lata temu, bo wszyscy szliśmy z różnych komitetów. Dzisiaj trzeba więcej jedności w tym wszystkim - ocenił.

Odwołali prezydenta. Co dalej?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odwołali prezydenta. Co dalej?

Pytany, czy to znaczy, że w wyborach przedterminowych pojawi się kandydat koalicyjny, Władysław Kosiniak-Kamysz odparł, że "nie przypisywałbym żadnego szyldu partyjnego". - Jestem gotowy do współdziałania ze wszystkimi środowiskami, nie tylko politycznymi, ale i społecznymi, które chcą takiego przywództwa dla Krakowa i wierzę, że wśród naszych partnerów w koalicji znajdę zrozumienie - zaznaczył. I ocenił, że kandydat partyjny nie będzie w stanie wygrać wyborów z Łukaszem Gibałą - bezpartyjnym liderem stowarzyszenia i klubu Kraków dla Mieszkańców.

Referendum w Krakowie

Referendum było inicjatywą grupy obywateli, której twarzą stał się przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman. Do akcji referendalnej przyłączyli się politycy opozycji, a także środowisko radnego, byłego posła PO Łukasza Gibały – głównego rywala Miszalskiego w wyborach w 2024 r.

Inicjatorzy referendum. Z mikrofonem Jan Hoffman
Inicjatorzy referendum. Z mikrofonem Jan Hoffman
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Przeciwnicy zarzucali Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podobały się im również sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu (SCT), podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania.

Wieczór referendalny grupy ReferendumKRK
Wieczór referendalny grupy ReferendumKRK
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

W czasie twz. akcji referendalnej Miszalski zapowiedział "wielką korektę". Polegać ona miała m.in. na zapowiedzi zmian funkcjonowania SCT, wycofaniu się z opłat dla mieszkańców za parkowanie w centrum miasta w niedziele, zmianach kadrowych w urzędzie miasta, likwidacji premii dla członków zarządów spółek miejskich i obniżeniu wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych tych spółek.

Podsumowując dwa lata kadencji, w maju, polityk ocenił, że udało się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wśród osiągnięć wymienił opracowanie planu budowy metra. Przyznał jednak, że nie ustrzegł się błędów i jako przykład podał sposób wprowadzenia strefy czystego transportu.

Koniec brutalnej i przaśnej kampanii. Kraków idzie głosować
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koniec brutalnej i przaśnej kampanii. Kraków idzie głosować

Bartłomiej Plewnia

W wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. startowali oprócz Aleksandra Miszalskiego (KO), Łukasz Kmita (PiS), Łukasz Gibała (komitet wyborczy Kraków dla Mieszkańców), Konrad Berkowicz (Konfederacja), Andrzej Kulig (komitet Ku Przyszłości).

W II turze Miszalski pokonał Gibałę przewagą ok. 2 proc. głosów. Miszalskiego poparło 133 703 wyborców, którzy poszli do urn, a Gibałę - 128 269.

Większość w Radzie Miasta Krakowa ma KO wraz z Nową Lewicą. Kluby opozycyjne to PiS i Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
czarno na bialym coz szkodzi rozliczyc
Cóż szkodzi rozliczyć… Głos zabierają posłowie, którzy są na szczycie rankingu
Czarno na białym
1 godz 8 min
Lądowanie pierwszych polskich samolotów F-35
F-35 już w Polsce. "Trzeba patrzeć na to, jak na wyzwanie"
Tak jest
apteka leki shutterstock_1061861099
Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja
Piotr Wójcik
Udostępnij:
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Świat
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
Katowice
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
Zdrowie
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
Kraków
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
Kraków
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
shutterstock_1697366587
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
Kraków
Ukraina wciąż walczy ze skutkami zmasowanego rosyjskiego ataku
Setki zniszczonych budynków. Ogromne straty po zmasowanym ataku
Świat
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
Wrocław
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
Polska
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Są oficjalne wyniki
Kraków
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON niczym Tom Cruise w głośnym nagraniu. Tak je skomentował
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
WARSZAWA
Upał w Indiach
Ponad 45 stopni na termometrach. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
Kraków
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano nakaz ewakuacji w związku z uszkodzonym zbiornikiem z toksyczną substancją
Znaleziono pęknięcie w zbiorniku. "Nie jesteśmy bezpieczni"
METEO
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Wypadek na krajowej "50"
Jedna osoba ranna, zablokowana krajowa "50"
WARSZAWA
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Odwołali prezydenta. Co dalej?
Kraków
Inicjatorzy referendum. Z mikrofonem Jan Hoffman
Inicjator referendum ogłosił sukces i zaapelował do premiera
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica