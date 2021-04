Owczarki w nocy uciekły z domu, rano przyszły na komendę. "Chyba marzy im się służba w policji"

- Trudno wnioskować, czym się kierowały obierając ten adres, ale możemy się domyślać, że marzyła im się służba w policji – przekazał Artur Majchrzak, oficer prasowy kieleckiej policji. Jak dodał, psy pokonały ogrodzenie posesji swojej właścicielki i przez całą noc maszerowały, by w końcu dotrzeć na komendę.

"Luna i Cywil wróciły do domu"

Owczarki na obrożach miały grawer z imionami – Luna i Cywil oraz numerem telefonu, co pozwoliło na szybki kontakt z właścicielką. Dla bezpieczeństwa czworonogi przeprowadzone zostały na dziedziniec komendy, skąd odebrała je właścicielka.

- Gdy ich pani otworzyła bagażnik auta, nie było żadnych wątpliwości, że to jej pociechy. Oczywiście nie obyło się bez zwrócenia uwagi o właściwe zabezpieczenie czworonogów na posesji. Najważniejsze w tej historii jest to, że Luna i Cywil wróciły bezpiecznie do domu – dodał Majchrzak.