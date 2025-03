Na zakręcie wypadli z drogi i uderzyli w drzewo. W szpitalu zmarła 15-latka

19-latek wjechał samochodem w drzewo. W szpitalu zmarła 15-letnia pasażerka Źródło: KPP w Oświęcimiu

W niedzielę w szpitalu zmarła 15-latka ranna w wypadku drogowym. Lekarze ponad tydzień walczyli o jej życie.

Do wypadku doszło 8 marca w Kętach koło Oświęcimia (woj. małopolskie). 19-latek kierując volkswagenem, na zakręcie stracił panowanie nad autem, wypadł z jezdni i uderzył w drzewo.

Ciężko ranni nastolatkowie, kierowca był przytomny

Jak przekazała rzeczniczka oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka, po wypadku pasażerowie - 15-latka i 14-latek - nieprzytomni zostali przetransportowani śmigłowcami LPR do szpitali w województwach małopolskim i śląskim. Kierowca był przytomny. On także trafił do szpitala.

Po ośmiu dniach od zdarzenia - w niedzielę przed godziną 17 - komisariat w Kętach otrzymał informację o śmierci ciężko rannej 15-letniej pasażerki. Potwierdziła to asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Trwa postępowanie w sprawie przyczyn i okoliczności wypadku.

Do tragicznego wypadku doszło 8 marca w Kętach Źródło: KPP w Oświęcimiu