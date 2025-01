Zderzenie dwóch tirów. Droga przed przejściem granicznym zablokowana

czytaj dalej

Policjant ze Stargardu (Zachodniopomorskie) oskarżony jest o przekroczenie uprawnień i niewłaściwe użycie pałki służbowej podczas interwencji. Funkcjonariusze w czerwcu 2024 roku zostali wezwani do 30-latka, który wtargnął na jedną z posesji. Został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Stamtąd trafił z urazami głowy do szpitala. Według śledczych oskarżony funkcjonariusz Natan P. wyłączył przed interwencją kamerę nasobną i co najmniej osiem razy uderzył mężczyznę w plecy. Został wydalony ze służby.