Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Dachowanie radiowozu, dwaj policjanci w szpitalu

policja
Dachowanie pojazdu, Gołkowice Dolne (Małopolskie)
Źródło: Majkel/ Kontakt24
W wypadku w Gołkowicach Dolnych ranni zostali dwaj policjanci. Funkcjonariusze jechali na interwencję nieoznakowanym radiowozem. Auto wypadło z trasy i dachowało. Informację i nagranie ze zdarzenia dostaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do wypadku doszło w sobotę przed godziną 10 w Gołkowicach Dolnych, koło Starego Sącza.

- Policjanci jechali na interwencję radiowozem nieoznakowanym. Był to pojazd uprzywilejowany, jechał na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Na łuku drogi wypadł z trasy, dachował. Dwóch policjantów, którzy jechali radiowozem, zostało przewiezionych do szpitala - poinformował mł. asp. Mateusz Lenartowicz.

 Jak dodał, policja na razie nie udziela informacji na temat stanu policjantów. 

Nagranie ze zdarzenia dostaliśmy na Kontakt24.

Dachowanie pojazdu, Gołkowice Dolne (Małopolskie)
Dachowanie pojazdu, Gołkowice Dolne (Małopolskie)
Źródło: Majkel/ Kontakt24

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl / Kontakt24

Udostępnij:
Czytaj także:
Rzeźba twarzy znaleziona na wyspie Rousay w archipelagu Orkadów
Prowadzili wykopaliska. "Zobaczyliśmy twarz patrzącą na nas"
METEO
Szerpowie Nadziei ruszyli w Tatry
Dla nich marzenia nie znają granic. Szerpowie Nadziei wyruszyli w Tatry
Kraków
Dwa wagony pociągu wyjechały poza tory (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi sezonowe będą kursować dłużej
BIZNES
imageTitle
Najważniejszy mecz Polaków na turnieju. "Na Izrael jest trochę inny plan"
EUROSPORT
Autobus potrącił 15-latka na przejściu dla pieszych
Autobus potrącił 15-latka na przejściu dla pieszych
Wrocław
Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
WARSZAWA
Teresa Zarzeczańska i kanał La Manche
Rekordy nie wystarczyły na igrzyska. Postanowiła pokonać "diabelski kanał"
Filip Czekała
Burza, piorun, deszcz
Alert RCB. "Słuchaj poleceń służb"
METEO
berlin niemcy tlum shutterstock_1110251018
Załamanie na rynku pracy. Nie było tak od 15 lat
BIZNES
imageTitle
Ciężki bój i historyczne zwycięstwo Djokovicia
EUROSPORT
25 min
pc
Pomoc się kończy, frustracja rośnie? Ekspert ostrzega: to było do przewidzenia
Horyzont
Andrij Parubij
Były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy zastrzelony
Świat
Przy okazji wyszło na jaw, że podejrzany o kradzież był też poszukiwany listem gończym
Z kościoła zniknęły kosztowności. Sprawcę zatrzymano w kasynie
Poznań
Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
"To jest coś, co nie powinno się wydarzyć". Nagranie
Najnowsze
30 0555 cl-0006
"Bez wolności słowa nie istniejemy"
Polska
kadr
"Scheda" w streamingu, proces znanej raperki, Sting pozwany
KADR NA KINO
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Mieszkanka Alaski wyszła pobiegać. Przed domem zaatakował ją niedźwiedź
METEO
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany. "Ceny brał z podsufitki"
WARSZAWA
F-16 Tiger Demo Team
"Chaos" na nagraniach z Radomia. Ekspert: na koniec się dogadali, to się zdarza
Polska
imageTitle
Zwycięstwo ze Słowenią to dla niego za mało jak na urodzinowy prezent
EUROSPORT
"Me time" to czas dla siebie i dbanie o własne potrzeby
"Mój organizm mnie potrzebuje". Czym jest "me time" i dlaczego jest tak ważny?
Anna Bielecka
Donald Trump
"To byłaby katastrofa". Trump reaguje na decyzję sądu w sprawie ceł
BIZNES
imageTitle
Zawodniczka z drugiej setki rankingu czarnym koniem US Open
EUROSPORT
Samochód spłonął na autostradzie A1
Pożar samochodu na autostradzie. Spłonął doszczętnie
Łódź
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziło go nerwowe zachowanie
WARSZAWA
Las w Amazonii, Brazylia
ONZ bije na alarm w sprawie utrzymywania się współczesnego niewolnictwa
Świat
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Weto dla lex Kamilek. "Za pół roku dyrektorzy mieliby dostęp do Krajowego Rejestru Karnego"
Polska
Uchodźczyni Iryna Varzhova z trójką dzieci
"Dla nich żyję". Sześć rodzin, którym chcemy zabrać 800+
Svitlana Kucherenko
Andrzej Duda
"Mało prawdopodobne". Co planuje Andrzej Duda?
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica