Do wypadku doszło w sobotę przed godziną 10 w Gołkowicach Dolnych, koło Starego Sącza.
- Policjanci jechali na interwencję radiowozem nieoznakowanym. Był to pojazd uprzywilejowany, jechał na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Na łuku drogi wypadł z trasy, dachował. Dwóch policjantów, którzy jechali radiowozem, zostało przewiezionych do szpitala - poinformował mł. asp. Mateusz Lenartowicz.
Jak dodał, policja na razie nie udziela informacji na temat stanu policjantów.
