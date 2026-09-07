Z lawety zsunął się spychacz i uderzył w karetkę, trzy osoby ranne
Do wypadku doszło w poniedziałek rano na drodze krajowej nr 75 w Czchowie. Jak informuje policja, karetka jechała w kierunku Brzeska. Dwa poprzedzające ją samochody zjechały na pobocze, by ją przepuścić.
- Formowanie tego korytarza życia spowodowało, że nadjeżdżający z naprzeciwka kierujący samochodem ciężarowym z lawetą gwałtownie zahamował. To spowodowało, że z lawety zsunęła się maszyna budowlana w postaci spychu – tłumaczy Grzegorz Kupiec z zespołu prasowego brzeskiej policji. Spychacz uderzył w maskę karetki.
Utrudnienia
Ranni zostali znajdujący się w karetce pacjent oraz dwoje ratowników medycznych. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali w Brzesku i Nowym Sączu.
Droga jest całkowicie zablokowana, policja ustala okoliczności zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl