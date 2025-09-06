Pięciolatek potrącony przez autobus

W sobotę przed godziną 15 na ulicy Oświęcimskiej w Chrzanowie kierowca autobusu potrącił pięcioletniego chłopca.
Młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazał, że strażacy wydobyli dziecko spod autobusu.
- Przeprowadzili u chłopca resuscytację krążeniowo-oddechową, która przyniosła skutek. Dziecko zostało zabrane do szpitala - dodał.
Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pracują tam trzy zastępy straży pożarnej.
Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Droga krajowa nr 79 jest zablokowana.
