Poszarpał i opluł kobietę jadącą z dzieckiem. Bo zajechała mu drogę. Nagranie

Do zdarzenia, jak czytamy na stronie Stop Cham, doszło 24 października. Wtedy to czarny ford kierowany przez kobietę miał podczas manewru wyjeżdżania spod marketu zajechać drogę innemu pojazdowi. Oburzony kierowca auta, któremu prowadząca nie ustąpiła pierwszeństwa miał potem wyprzedzić jej auto, zajechać drogę i wybiec w kierunku jej auta.

"Łysy koleżka rzuca się na kierowcę, wymachuje rękami przy tym wyzywając kierowcę od szmat, k***" - pisze autor. Całe zdarzenie trwało kilka sekund. Na nagraniu widać, że wszystkiemu biernie przyglądali się pracownicy firmy wykonującej prace drogowe.

"Nigdy nie wiadomo, czy taki agresor nie ma przy sobie czegoś specjalnego, dlatego ja sam, widząc jego aparycję, postanowiłem nie wysiadać, szczególnie że nie byłem pewny, co się stało" - dodaje autor filmu.

Opluta i zwyzywana

Autor nagrania opisuje, że po zdarzeniu pojechał za fordem, którego kierowca został zaatakowany. Wtedy dowiedział się, że za kierownicą była kobieta jadąca z nastoletnim dzieckiem.

"Powiedziała, że poszarpał ją trochę, uderzył w auto i napluł oraz zwyzywał, co było słychać. Pani nie wiedziała, że nie ma tam pierwszeństwa, natomiast to nie tłumaczy zachowania tego 'człowieka'" - podkreśla autor nagrania.

Sprawę bada policja

Sierżant sztabowy Kinga Korbel z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie przekazała, że funkcjonariusze zostali zawiadomieni o zdarzeniu.

- Obecnie prowadzimy w tej sprawie czynności wyjaśniające na skutek złożonego zgłoszenia - przekazała policjantka. Kiedy zapytaliśmy, czy ustalono już tożsamość agresywnego kierowcy, usłyszeliśmy, że funkcjonariuszka badająca sprawę będzie dostępna dopiero za kilka dni i wtedy komenda będzie mogła doprecyzować tę kwestię.

