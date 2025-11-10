Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Poszarpał i opluł kobietę jadącą z dzieckiem. Bo zajechała mu drogę. Nagranie

Mężczyzna zaatakował kierującą
Do zdarzenia doszło w Chrzanowie
Źródło: Stop Cham
Policja z Chrzanowa bada okoliczności zdarzenia, do którego doszło na ulicy Podgórskiej. Agresywny kierowca podbiegł do innego pojazdu, otworzył drzwi i - jak widać na nagraniu, które trafiło do sieci - nerwowo gestykulował i coś wykrzykiwał. Autor filmu twierdzi, że w aucie była kobieta, która jechała z nastoletnim dzieckiem. Została zaatakowana, bo - jak zaznacza - kobieta zajechała mu drogę.

Do zdarzenia, jak czytamy na stronie Stop Cham, doszło 24 października. Wtedy to czarny ford kierowany przez kobietę miał podczas manewru wyjeżdżania spod marketu zajechać drogę innemu pojazdowi. Oburzony kierowca auta, któremu prowadząca nie ustąpiła pierwszeństwa miał potem wyprzedzić jej auto, zajechać drogę i wybiec w kierunku jej auta.

"Łysy koleżka rzuca się na kierowcę, wymachuje rękami przy tym wyzywając kierowcę od szmat, k***" - pisze autor. Całe zdarzenie trwało kilka sekund. Na nagraniu widać, że wszystkiemu biernie przyglądali się pracownicy firmy wykonującej prace drogowe.

"Nigdy nie wiadomo, czy taki agresor nie ma przy sobie czegoś specjalnego, dlatego ja sam, widząc jego aparycję, postanowiłem nie wysiadać, szczególnie że nie byłem pewny, co się stało" - dodaje autor filmu.

Biegł za autem, wybił szybę. "Nie spodobało mu się", że kierowca przed nim zmienił pas
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Biegł za autem, wybił szybę. "Nie spodobało mu się", że kierowca przed nim zmienił pas

WARSZAWA

Opluta i zwyzywana

Autor nagrania opisuje, że po zdarzeniu pojechał za fordem, którego kierowca został zaatakowany. Wtedy dowiedział się, że za kierownicą była kobieta jadąca z nastoletnim dzieckiem.

"Powiedziała, że poszarpał ją trochę, uderzył w auto i napluł oraz zwyzywał, co było słychać. Pani nie wiedziała, że nie ma tam pierwszeństwa, natomiast to nie tłumaczy zachowania tego 'człowieka'" - podkreśla autor nagrania.

Sprawę bada policja

Sierżant sztabowy Kinga Korbel z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie przekazała, że funkcjonariusze zostali zawiadomieni o zdarzeniu.

- Obecnie prowadzimy w tej sprawie czynności wyjaśniające na skutek złożonego zgłoszenia - przekazała policjantka. Kiedy zapytaliśmy, czy ustalono już tożsamość agresywnego kierowcy, usłyszeliśmy, że funkcjonariuszka badająca sprawę będzie dostępna dopiero za kilka dni i wtedy komenda będzie mogła doprecyzować tę kwestię.

OGLĄDAJ: Kaleta: sprawa aresztu Ziobry była politycznie ustawiona
Sebastian Kaleta

Kaleta: sprawa aresztu Ziobry była politycznie ustawiona
NA ŻYWO

Sebastian Kaleta
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

Udostępnij:
TAGI:
Agresja na drodzePolicjaChrzanów
Czytaj także:
Royel Otis
Dwa dni muzyki na światowym poziomie. Zakończył się Inside Seaside
Martyna Nowosielska-Krassowska
shutterstock_2416436427
Londyn wypadł z czołówki, Warszawa wysoko
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w restauracji na wrocławskim Rynku
Wrocław
maroko
Tragiczny wypadek w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków
Świat
Śnieg
Apel o szykowanie zapasów w USA
METEO
Wysokie fale na Teneryfie doprowadziły do śmierci trzech osób
"Morze zaraz was porwie"
METEO
shutterstock_2641583929
Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"
Piotr Wójcik
Potrącenie hulajnogisty w Zielonej Górze
14-latek na hulajnodze jechał przez pasy, został potrącony. Nagranie
Lubuskie
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę
WARSZAWA
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Nowe informacje prokuratury
Szczecin
imageTitle
Armagedon pogodowy podczas najważniejszego meczu w sezonie
EUROSPORT
Matematyka, lekcja, szkoła
Szkoła po szkole. 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia
Zespół autorów
Natalia SzostakJustyna SucheckaKatarzyna Korzeniowska
Jarosław Kaczyński
"Kłamca, kłamca" w czasie przemówienia. Kaczyński: to agentura Putina
Polska
Śmiertelny wypadek w Świeciu. Kierowca był nietrzeźwy
Kierowca uderzył w foliowy tunel. Była w nim kobieta
Kujawsko-Pomorskie
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci
METEO
Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Rusza przebudowa "niefunkcjonalnego" skrzyżowania, będzie nowa "zebra" na Puławskiej
WARSZAWA
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił awanturę domową, potem trzy inne historie. Wszystkie wymyślone
WARSZAWA
Nicolas Sarkozy
Sarkozy z szansą na zwolnienie z więzienia? Sąd rozpatruje jego wniosek
Świat
Donald Trump
Trump ułaskawił sojuszników. W tle przegrane wybory prezydenckie
Świat
Śnieg w Toronto
Sypnęło śniegiem. "To dobry znak"
METEO
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?
BIZNES
imageTitle
Wymowny gest Lewandowskiego. Uratował jubileusz, jest pierwszy na świecie
EUROSPORT
Dolina Dolnej Odry
Weto prezydenta dla Parku Doliny Dolnej Odry. Ekolog: to błąd
Szczecin
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zabójstwo kobiety. Jej ciało znaleziono w mieszkaniu
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump na meczu futbolu amerykańskiego
Zaczęło się, gdy Trump pojawił się na stadionowym telebimie
Świat
shutterstock_2625293429
Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska
BIZNES
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
WARSZAWA
Napadł na sklepy w Łózkach i Szóstce. Poszukuje go policja
Wchodził do sklepu, psikał gazem i uciekał z pieniędzmi. Nagranie z monitoringu
Lublin
pap_20250326_0ND
"Kaczyński jest na nie swojej wojnie". Ziobro "kulą u nogi" PiS
Polska
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica