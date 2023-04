Nieposkromiony apetyt na słodycze doprowadził go za więzienne kraty

czytaj dalej

Należący do SpaceX statek kosmiczny Starship wybuchł w powietrzu cztery minuty po stracie na orbitę okołoziemską. Do eksplozji doszło, gdy statkowi nie udało się odłączyć od wynoszącej go rakiety. Start obserwował szef SpaceX Elon Musk. Kamery zarejestrowały jego reakcję.