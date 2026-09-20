Strzały w Małopolsce. Dwie osoby ranne, domniemany sprawca zatrzymany
W niedzielę dwóch mężczyzn zostało postrzelonych w Bukownie w powiecie olkuskim. Po krótkiej obławie policja zatrzymała domniemanego sprawcę.
"Policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn, do którego doszło dzisiaj wieczorem na terenie gminy Bukowno. (...) Obecnie jest bezpiecznie, a prowadzone wcześniej działania poszukiwawcze zostały zakończone" - przekazano na Facebooku.
Policja nie podaje na razie informacji o stanie postrzelonych osób oraz okolicznościach zdarzenia. Według przekazanych informacji nie było ofiar śmiertelnych.
Pierwszą informację o wydarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.
Źródło: tvn24.pl, RMF FM