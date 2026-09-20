Kraków Strzały w Małopolsce. Dwie osoby ranne, domniemany sprawca zatrzymany Filip Czerwiński |

Policja - zdjęcie ilustracyjne Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W niedzielę dwóch mężczyzn zostało postrzelonych w Bukownie w powiecie olkuskim. Po krótkiej obławie policja zatrzymała domniemanego sprawcę.

"Policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn, do którego doszło dzisiaj wieczorem na terenie gminy Bukowno. (...) Obecnie jest bezpiecznie, a prowadzone wcześniej działania poszukiwawcze zostały zakończone" - przekazano na Facebooku.

Policja nie podaje na razie informacji o stanie postrzelonych osób oraz okolicznościach zdarzenia. Według przekazanych informacji nie było ofiar śmiertelnych.

Pierwszą informację o wydarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.