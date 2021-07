Groził synowi, rozlał benzynę. Kiedy przyjechali policjanci, podpalił dom i siebie

Policjanci zostali wezwani do domu w Bukownie (woj. małopolskie) w nocy ze środy na czwartek. Według zgłoszenia 60-letni mężczyzna awanturował się z żoną i groził synowi, że go zabije. Kiedy przyjechali funkcjonariusze, 60-latka i jej 30-letni syn przebywali na zewnątrz budynku, a mąż kobiety zamknął się w środku. Wcześniej oblał benzyną betonowy podjazd przed domem oraz część budynku.

Podpalił dom, kiedy przyjechali policjanci

Policjanci weszli do budynku, otwierając drzwi wejściowe zapasowym kluczem, który miała przy sobie gospodyni. Wykorzystując chwile nieuwagi napastnika, próbowali go obezwładnić. Mężczyzna zapalił zapalniczkę - wskutek tego zarówno wnętrze domu, jak i ubranie mężczyzny zaczęły płonąć. Policjanci chwycili koce leżące na łóżku, by zdusić nimi płomienie na odzieży mężczyzny. Tymczasem ogień w pomieszczeniu szybko się rozprzestrzeniał, a dym coraz bardziej ograniczał im oddychanie. Funkcjonariusze wyprowadzili mężczyznę na zewnątrz i wrzucili go do niewielkiego oczka wodnego, które znajdowało się przy posesji.