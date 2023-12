Jechał z zamarzniętymi szybami, potrącił pieszego i uciekł

czytaj dalej

Izraelski miliarder Eyal Waldman, którego córka została zamordowana przez Hamas, uważa że Palestyńczycy powinni mieć swoje państwo i wzywa do zawieszenia broni. - Musimy robić wszystko, by uczynić to miejsce najlepszym miejscem do życia - mówi w rozmowie z BBC.