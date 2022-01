Dwoje biegaczy zgubiło się na Babiej Górze, dotarli do nich ratownicy

Schronili się w szałasie, dotarli do nich ratownicy

- Pomocy potrzebowała dwójka biegaczy po południowej stronie Babiej Góry, którzy zbiegając ze szczytu zgubili szlak. Schowali się w szałasie po południowej stronie. Wysłaliśmy do akcji dwójkę naszych ratowników dyżurnych z Markowin-Szczawin oraz około ośmiu ratowników z rejonu Zawoi, a także grupę podhalańską GOPR - informuje Łukasz Kwora, ratownik dyżurny GOPR Beskidy. - Nasi ratownicy z Markowin-Szczawin dotarli już do poszkodowanych. Zostali zabezpieczeni termicznie i są sprowadzani w dół. Są w stanie dobrym, schodzą do naszej stacji o własnych siłach, ale z pomocą ratowników. Generalnie, w górach mamy wszędzie warunki trudne, szczególnie powyżej granicy lasów tam jest silny wiatr, opady deszczu i słaba widoczność. To też jest powodem dzisiejszej akcji - dodaje.