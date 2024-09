Atak nożownika w Andrychowie (woj. małopolskie). 32-letni mężczyzna podbiegł do przypadkowej kobiety i zadał jej kilka ciosów nożem, na pomoc ruszyła jej koleżanka, która też została raniona. Obie kobiety trafiły do szpitala, gdzie po opatrzeniu ran zostały wypuszczone do domów. Policjanci zatrzymali napastnika, który - jak informuje rzecznik miejscowej policji - samookaleczył się nożem. W poważnym stanie trafił do szpitala, gdzie przeszedł operacje.

Atak nożownika na dwie kobiety

- Około godziny 21.20 na ulicy Włókniarzy mężczyzna podbiegł do przypadkowej kobiety i zadał jej ostrym narzędziem kilka uderzeń, na pomoc kobiecie przybiegła druga koleżanka, która również została zaatakowana. Mężczyzna po tym ataku oddalił się w nieznanym kierunku, na miejsce zadysponowany został zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanym kobietom, zabrał je do szpitala w Wadowicach i po opatrzeniu zostały zwolnione, bo te obrażenia nie były na tyle poważne, żeby musiały zostać w szpitalu - relacjonuje aspirant sztabowy Dariusz Stelmaszuk z policji w Wadowicach. I dodaje: - Dość szybko udało nam się ustalić, kim był napastnik, udaliśmy się do jego miejsca zamieszkania. Tam ustaliliśmy, że mężczyzna dokonał samookaleczenia, zadał sobie kilka ran brzucha i w stanie takim poważnym został przetransportowany też do Wadowic do szpitala, gdzie został poddany operacji. Nie znamy na chwilę obecną motywu jego działania.