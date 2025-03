Afera hejterska. "Mała Emi" usłyszała wyrok

Bodnar: będą wnioski o uchylenie immunitetów czterech sędziów zaangażowanych w aferę hejterską (Czerwiec 2024)

Przed Sądem Rejonowym w Bochni zakończył się proces związany z aferą hejterską, której ofiarami padli sędziowie. Na ławie oskarżonych zasiadła Emilia Sz., która miała posługiwać się pseudonimem Mała Emi.

Kobieta odpowiadała przed sądem za zniesławienie w internetowych wpisach krakowskiego sędziego Waldemara Żurka.

Sąd uznał Sz. za winną i nałożył na nią 6000 złotych grzywny. Kobieta ma też zapłacić koszty sądowe. Sąd zaznaczył, że w tej konkretnej sprawie nie mógł rozstrzygać wszystkich wątków, a jedynie czyny zarzucane oskarżonej.

"Bardzo poważne zarzuty" i prywatne informacje o życiu sędziego

Proces Emilii Sz. rozpoczął się przed Sądem Rejonowym w Bochni na początku marca. W sierpniu ub.r. prokuratura oskarżyła kobietę o zniesławienie i znieważenie Waldemara Żurka. Ustaliła, że między sierpniem 2018 r. a styczniem 2019 r. Emilia Sz. pod pseudonimem Mała Emi publikowała w internecie treści, które mogły zaszkodzić reputacji krakowskiego sędziego i narazić go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu.

Występujący w roli oskarżyciela posiłkowego sędzia Waldemar Żurek zeznał przed sądem, że jako członek KRS i jej rzecznik prasowy doświadczył w internecie ataków ze strony grupy osób kryjących się za nickami, które miały informacje o jego życiu prywatnym i zawodowym. Jak relacjonował, we wpisach pojawiały się "pomówienia, bardzo poważne zarzuty, sformułowania obraźliwe", które uderzały w niego, jego rodzinę i wykonywaną przez niego funkcję.

W charakterze świadka sąd wysłuchał m.in. sędziego Arkadiusza Cichockiego, który opowiedział, że należał do działającej na komunikatorze WhatsApp ponad 20-osobowej prywatnej grupie "Kasta", złożonej z sędziów, których określił "dobrozmianowi". Na czacie miały pojawiać się linki do wpisów na Twitterze publikowanych z konta "Mała Emi" oraz obraźliwe treści dotyczące osób sprzeciwiających się reformie sądownictwa, głównie ze środowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i Themis, w tym sędziego Waldemara Żurka. Przed sądem Cichocki nie miał wątpliwości, że za twitterowym kontem "Mała Emi" stała Emilia Sz.

Afera hejterska

Oskarżona nie pojawiła się na żadnej z dwóch wcześniejszych rozpraw. Jej pełnomocnik mec. Paweł Matyja ocenił natomiast, że opisywanie szerzej afery hejterskej w tym procesie to przykład "instrumentalnej próby wykorzystania tego postępowania, by pozyskać określone informacje procesowe, które mogłyby być wykorzystywane w innych jeszcze postępowaniach". - W tej sprawie sąd powinien odpowiedzieć tylko na jedno pytanie: czy pani Emilia Sz. zniesławiła, znieważyła sędziego Żurka, czy nie? Próba odpowiedzi na pytanie, czym była tzw. afera hejterska i rozliczania ewentualnych osób w nią zaangażowanych – tym zajmuje się prokuratura we Wrocławiu – zaznaczył.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi główne śledztwo w sprawie tzw. afery hejterskiej. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych pełniących funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości, w szczególności poprzez niedopuszczalne przetwarzanie danych osobowych, działając tym na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Do Sądu Najwyższego trafiły wnioski śledczych o uchylenie immunitetów czterem sędziom - Łukaszowi Piebiakowi, Przemysławowi Radzikowi, Arkadiuszowi Cichockiemu i Jakubowi Iwańcowi. W lutym br. SN odmówił wnioskowanego przez kielecką prokuraturę uchylenia immunitetu sędziemu Iwańcowi.

Emilia Sz. była żoną Tomasza Szmydta, byłego sędziego, również podejrzanego w "aferze hejterskiej" w Ministerstwie Sprawiedliwości, który w maju 2024 r. poprosił o azyl na Białorusi.